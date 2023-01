Laure Calamy: "Cela m’intéressait de montrer des femmes complexes qui prennent leur destin en mains"

Avec ses yeux pétillants, son naturel confondant et son cœur en bandoulière, elle a symbolisé l’échappée belle post-confinement avec Antoinette dans les Cévennes. Queue-de-cheval et pardessus au vent, elle prenait ensuite à toutes jambes le chemin de Paris pour assurer son boulot et la garde de ses enfants À plein temps. Un combat poursuivi en Femme du monde au grand cœur, prête à tous les sacrifices pour assurer l’avenir de son fils. Si L’Origine du mal a révélé ses penchants machiavéliques, Annie Colère la place, cette semaine, face à un destin d’autant plus extraordinaire qu’il la rapproche de sa propre mère. Explications.

”Dans le choix de ce film, il y avait le plaisir de retrouver Blandine Lenoir que j’aime beaucoup, avec qui j’adore tourner (elles ont partagé l’aventure du film Zouzou en 2014, NdlR). Le sujet m’intéressait et le scénario était bon, c’est donc une combinaison d’éléments.”

Une femme, une époque

”Annie n’est pas du tout un personnage décidé. C’est une ouvrière, une femme d’une certaine époque, inscrite dans un chemin tout tracé : on se marie, on a des enfants. Annie est soumise à ce modèle. Par un concours de circonstances, elle découvre le Mlac (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception, NdlR), sa vie va être changée par la rencontre de ce collectif. Elle va être face à des questionnements et des cheminements de pensée qui vont l’interpeller, la fasciner. Et, en même temps, la renvoyer à sa timidité, son complexe, le fait qu’elle ne prend jamais la parole et qu’elle ne s’est jamais dit qu’elle pourrait aspirer à autre chose. Ce qui est beau, c’est de voir l’effet que ce collectif va avoir sur elle. C’est l’histoire d’une émancipation.”

Même si Annie est dans un couple relativement moderne. “Oui, son mari est syndiqué, c’est un homme inscrit dans la lutte, donc il est assez compréhensif, au départ. Même si, plus tard, il va avoir plus de difficultés avec sa transformation et le fait qu’elle lui échappe.”

Au-delà de cette histoire de femme(s), c’est aussi celle d’une génération qui a séduit la comédienne. “C’est la génération de ma mère, cela me touchait de raconter cette lutte. Ma mère venait d’un milieu paysan, elle n’était pas censée faire des études, elle est devenue infirmière et, après la rencontre avec mon père, elle a repris des études et est devenue psychologue. Elle a fait tout un chemin et au fond, cela me plaisait de raconter un itinéraire parallèle au sien, même si elle était plus jeune que mon personnage à l’époque, elle avait 25, 26 ans. Ce sont des questions qui m’intéressent passionnément depuis longtemps. Donc tant mieux, si je peux allier les deux…”

Un combat qui se poursuit

Le film arrive à un moment où tout le monde est conscient que cette lutte pour le droit à l’avortement n’est pas finie… “Ce sont des choses qu’il faut redire et remontrer. La plupart de gens ne connaissent pas l’histoire du Mlac. Je me souviens qu’à l’époque lorsqu’on m’apprenait 1975 et la loi Veil au lycée, ma mère était outrée qu’on ne mentionne pas l’action du Mlac. Il y avait des pressions telles que le gouvernement de Giscard n’avait plus le choix. Ce que Blandine raconte dans son film, c’est une page manquante de l’Histoire. Sans le Mlac, jamais on aurait proposé de faire passer cette loi. Ils ne pouvaient pas faire autrement avec tous les médecins et internes, mobilisés, pointant les 5000 femmes qui mouraient chaque année d’avortements clandestins. On pratiquait des avortements, dans tous les Mlac de France. Or, ils ne pouvaient pas jeter tout le monde en taule. C’est incroyable que cela ait disparu des livres d’histoire mais c’est le cas de beaucoup de luttes ouvrières et de luttes des femmes, malheureusement…” poursuit la comédienne.

Des personnages de femmes qui s’affirment et se battent pour une certaine liberté, Laure Calamy en a récemment porté plusieurs à l’écran.

”J’ai reçu d’un coup plusieurs propositions de premier rôle. Avec À plein temps et Une femme du monde, cela m’intéressait de montrer des femmes complexes qui prennent leur destin en mains. Elles se débrouillent seules, sans homme et se battent pour leurs enfants. Dans À plein temps, il y a aussi la question de se réaliser soi-même, de retrouver un métier en rapport avec ses qualifications. Ce sont des questions qui m’intéressent.” Même à travers son côté plus retors et malsain dans L’Origine du mal, Stéphane “cherche sa place dans la société”.

”On essaie de rendre les rôles proches de soi, même s'il y a vraiment des choses qu’on peut faire au cinéma qu’on ne ferait pas dans la vie. Dans À plein temps, Julie ne se préoccupe pas des autres pour atteindre son but. Elle est dans le déni des conséquences. Je ne porte pas de jugement mais je n’oserais pas être comme cela.”

Je déteste sentir les limites de mon corps

On parle souvent de la grande liberté de la comédienne et de son jeu sur le corps. Cela lui vient-il du théâtre ou de la danse découverte avec sa maman ?

”J’adore danser dans la vie mais je n’ai pas vraiment travaillé la danse, un tout petit peu au Conservatoire. Et encore, je n’y suis pas tellement allé à ce cours-là. (Elle rit) J’ai une scène de comédie musicale dans un nouveau film (Les Cyclades, NdlR) et j’adore cela. Tout votre corps existe au théâtre. Cela me paraît logique et normal d’engager son corps dans le travail. Souvent, c’est l’image qu’on me renvoie. On me dit que cela semble transparaître dans mes films. Mais pour moi, être sur scène, cela signifie que tout le corps est en jeu. J’ai fait de la performance avec Vincent Macaigne et cela allait très loin… J’aime ça, le côté champ de bataille. Je déteste sentir les limites de mon corps. Pour l’instant, tout va bien. À un moment, je les sentirai plus et je devrai en tenir compte mais pour l’instant, je n’en suis pas encore là. J’aime repousser les limites. Explorer des choses que je n’ai pas encore faites.”

Même si certains personnages ont parfois des liens de parenté les uns avec les autres. “Ava de Léa Mysius était vraiment une cousine de Patricia d’Un monde sans femmes de Guillaume Brac. Mais, en même temps, le film de Léa était tellement beau et puis, c’était un autre scénario, d’autres partenaires. J’ai envie de temps en temps de retourner explorer, même ce qu’on connaît soi-disant déjà. On peut rajouter une petite touche, faire vibrer une corde différemment d’autant plus lorsque l’histoire et les partenaires sont différents.”

Annie Colère, personnage à apprivoiser

Certains rôles sont plus déstabilisants que d’autres… “Celui d’Annie Colère l'est justement. On m’a souvent donné des rôles plus extravertis et “spectaculaires”. Des rôles avec beaucoup d’action, des tas de choses à faire. Il y a un côté très extraverti et cracheur de feu chez moi, j’aime aller loin. En tant qu’interprète, cela m’intéresse d’explorer ce qui fait qu’on peut déraper : des situations inhabituelles et un peu extrêmes. Ça m’intéresse de raconter ce qui fait qu’on en arrive là. Si quelqu’un essaie de me tuer, je pourrais en venir à tuer moi-même. On a tous cela en soi : la beauté possible et la laideur."

"Dans Annie Colère, il y avait un vrai plaisir à regarder les autres jouer, mais quand la caméra arrivait sur moi en gros plan et que j’étais simplement en train de regarder les autres, j’avais peur que ce soit inintéressant, que ce soit insuffisant. C’était plus compliqué que d’en faire beaucoup. Pour moi, c’est plus impudique finalement que lorsque j’ai l’occasion d’habiter la scène avec des choses plus fortes à jouer…"

Ce goût, Laure Calamy le cultive depuis son premier éblouissement dans le rôle d’un Pierrot lunaire.

”J’ai toujours eu l’envie de jouer. Je ne m’en souviens pas, mais ma mère m’a dit qu’à 4 ans, je disais que je voulais être dame de cirque. Dans un spectacle, en colonie de vacances, je jouais un Pierrot sous un masque et d’un coup, j’ai été saisie par l’attente de gens. J’avais la mission de raconter l’histoire de ce Pierrot et je me suis sentie ultra-bien…” Une sensation qui la relie aussi aux souvenirs de cet ami de son père, acteur de théâtre, qui leur racontait des anecdotes de tournage et de tournées. “On ne le voyait pas souvent mais, quand il venait, ça me passionnait.”

D’Isabelle Adjani à Ingrid Bergman, de Sabine Azéma à Michel Serrault, chez tous les comédiens qu’elle admire, Laure Calamy note la passion qui les guide. Comme elle guide “les réalisatrices, les scénaristes femmes, les productrices et les distributrices que l’on voit davantage au cinéma aujourd’hui”. “Un certain nombre de questionnements font que les choses s’ouvrent beaucoup plus qu’avant. Je ne fais pas du cinéma depuis si longtemps, mais, même en tant que spectatrice, cela me paraît évident. Certains scénaristes et réalisateurs s’intéressaient déjà aux destins de femmes et leur écrivaient des rôles très intéressants. Il y a même des gens qui ne se seraient pas intéressés aux personnages féminins avant, qui le font aujourd’hui parce qu’ils voient qu’il y a un intérêt du public. C’est clairement le continent à explorer pour le cinéma.”