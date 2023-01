"La guerre des Lulus" : Yann Samuell ("Jeux d'enfants") s'empare de la BD à succès sur la Grande Guerre

Certes les nombreux aficionados de la bande dessinée picarde ne retrouveront pas la lettre des albums, et estimeront peut-être que les personnages y sont moins lestés, mais l’esprit, lui, est au rendez-vous et tous les ingrédients du bon film familial sont réunis. Avec, en outre, une dimension historique intéressante et un casting de premier choix.

Après quelque 700 auditions, Samuel Yann a trouvé un quatuor de choc pour incarner la bande des Lulus même si leur personnalité diffère légèrement.

Tension et émotion

Effacé dans la BD, Ludwig, Léonard Fauquet, finit par jouer un rôle important. Lucas, Tom Castaing, reste sensible, Luigi, Mathys Gros, costaud, trahit ses origines par son accent plus terrien et Lucien, Loup Pinard, ironique, dévoile ses fragilités. Surtout face à l’arrivée inattendue de Luce, Paloma Lebeaut, une intruse qui trouvera sa place et qui interprète avec justesse le rôle de cette fillette délurée et romantique à ses heures.

Bien balancé entre les moments de tension, de cruauté, d’émotion et de joie, le long métrage ne connaît pas de temps mort, tout en laissant au spectateur de vrais moments de respiration. Et si tout va plus vite que dans les albums, on n’en suit pas moins au plus près les (més) aventures de ces quatre frères de chambrée dans l’orphelinat de l’abbaye de Valencourt.

Après une émouvante scène d’ouverture, au cours de laquelle une mère se voit contrainte d’abandonner son petit garçon, Ludwig, pour aller travailler, et une brève mais efficace intervention de François Damiens, qui incarne avec la bonhomie requise l’abbé du pensionnat, les enfants reviennent à leurs bagarres et escapades quotidiennes. Au retour de l’une d’elles, la bande des Lulus trouve l’orphelinat désert et découvre un ordre d’évacuation du village qui les confronte au vide absolu, à la crainte et qui les envoie en terre occupée. S’ensuivra un périple ponctué de rencontres dans un conte de guerre qui résonne avec une analogie troublante.

"La Guerre des Lulus" - Familial Scénario et réalisation : Yann Samuell - Avec Léonard Fauquet, Tom Castaing, Mathys Gros, Loup Pinard, François Damiens, Isabelle Carré - Durée 1h49.