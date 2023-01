"Il va mourir seul comme Marlon Brando": Jack Nicholson serait atteint de démence sénile et vivrait reclus dans sa villa à Los Angeles

"Il a été clair, sa maison, c'est son château, mais on aimerait juste qu'il sorte pour s'assurer qu'il va bien". D'après ce proche, l'acteur serait encore en contact avec ses enfants "mais sa vie sociale est révolue".

Jack Nicholson serait atteint de démence sénile. Il y a deux ans déjà, un ami de l'acteur déplorait sa santé mentale. "Physiquement, il va bien, mais son esprit n’est plus là. C’est triste de voir un acteur si talentueux sortir de scène de cette façon."

Cette situation et ce choix de vivre seul, ne sont pas sans rappeler celui de Marlon Brando. L'acteur mythique à, entres autres, interprété le légendaire Vito Corleone dans la trilogie du Parrain et s'en est allé en 2004, seul. "Il est mort reclus après avoir mené une vie exceptionnelle et les amis de Jack le comparent à lui", ajoute cette même source à RadarOnLine.

À Hollywood, les légendes sont éternelles.