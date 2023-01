En effet, alors que le film vient de fêter son quart de siècle le 7 janvier dernier, le réalisateur a fait rejouer la scène finale sur la planche par des professionnels afin de mettre fin au fameux débat : Jack Dawson, interprété par Leonardo Di Caprio, aurait-il pu survivre avec Rose Bukater, interprétée par Kate Winslet, s’il était monté sur la planche ?

Le documentaire en question s’intitule “Titanic : 25 years later with James Cameron” et sera diffusé sur le 5 février prochain. Plongés dans un bassin d’eau glacée, les deux figurants incarnent les personnages principaux d’un univers parallèle dans lequel Jack aurait grimpé sur la planche qui fait office de radeau de fortune avec Rose. James Cameron précise alors qu’ils ont reproduit “exactement ce que les personnages ont fait dans le film, sauf que nous avons doublé le temps à chaque étape car l’eau n’était pas aussi froide “.

L’extrait montre la personne jouant Jack grimpant sur la planche et se soulevant hors de l’eau. Sous le poids des deux personnages principaux, la planche est partiellement submergée et le bas de son corps se retrouve sous l’eau, contrairement à la scène originale où Rose reste majoritairement au sec. Ce n’est pas tout. Un détail est également à prendre en compte : on y voit Jack tout tremblotant, après avoir secouru Rose dans l’eau. On l’imagine alors assez mal en point pour survivre des heures avant le sauvetage.

James Cameron fait intervenir un expert pour démontrer que la survie des personnages était rendue plus que complexe : “Être dans une eau à 28 degrés Fahrenheit (-2°C), ça vous fait haleter, le froid accélère le rythme cardiaque, la tension artérielle monte immédiatement et les vaisseaux sanguins se resserrent.”

Avec tous ces nouveaux éléments, il semble difficile d’imaginer que Jack et Rose auraient pu survivre ensemble sur la planche, ils auraient même très probablement péri dans les eaux glacées.

Titanic ressortira dans nos salles le 8 février prochain.