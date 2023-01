Testez vos connaissances sur Louis de Funès avec notre grand quiz

Avouons-le, confessons-le, nous aimons toutes et tous Louis de Funès. De 5 à 555 ans, nous avons ri aux éclats en le regardant grimacer, s’esclaffer, pinailler, râler, s’énerver, sautiller. Que ce soit dans La grande vadrouille, la saga du Gendarme à Saint-Tropez, Le tatoué ou L’homme-orchestre, nous l’avons fatalement un jour imité ou moqué. Oui, lui, le Louis qui incarnait si bien la gauloiserie dans tous ces excès. Lui, qui était tellement survolté qu’il aurait pu fournir en électricité, rien qu’en branchant une dynamo à ses zygomatiques, tous les foyers de la Wallonie pendant dix ans. Heures pleines comprises. Dommage qu’il ne soit plus parmi nous. Nos industries et nos boulangeries tourneraient encore à plein régime en ces temps de disette énergétique.