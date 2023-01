Le deuxième long-métrage de Lukas Dhont y affrontera dans la course à la statuette "A l'Ouest, rien de nouveau" (Allemagne), "Argentina, 1985" (Argentine), "EO" (Pologne) et "The Quiet Girl" (Irlande).

Les plus de 9.500 membres de l'Académie avaient jusqu'au 17 janvier pour voter. Ils pouvaient choisir parmi une liste de quinze films compilée plus tôt.

Après "Girl", le Flamand Lukas Dhont épate à nouveau avec "Close"

"Close" a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes, où le film a reçu le Grand Prix du Jury. Entre-temps, le film qui traite d'une amitié étroite entre deux garçons de 13 ans a également été projeté dans des dizaines de festivals de films internationaux et a remporté plusieurs autres prix. Il est passé en janvier à côté d'une nomination aux Golden Globe et aux BAFTA.

En 2018, le premier long métrage de Dhont, "Girl" avait déjà suscité l'espoir de rejoindre la liste des nommés aux Oscars mais ne l'avait finalement pas atteint.

La 95e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 12 mars à Hollywood (Los Angeles).

Demain/mercredi seront connus les nommés aux César, récompense du cinéma français.