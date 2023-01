"Divertimento" : l'histoire édifiante de la maestra Zahia Ziouani

”Vous voulez changer le monde ? ” demande un maire, pourtant communiste, à Zahia. On parle pourtant plus de musique que de politique dans Divertimento et c’est très bien. Inspiré de l’histoire authentique des sœurs Ziouani, le film de Marie-Castille Mention-Schaar (Le Ciel attendra en 2016, A Good Man en 2022) n’en est pas mois éminemment politique dans son sous-texte.

Au contraire de bien des films qui content des succes story d’ascension sociale, Zahia et Fettouma s’inscrivent tout du long dans le collectif. Accéder à un meilleur conservatoire, être première de concours ne leur suffit pas : il leur faut rassembler, briser les frontières, partager leur passion.

Passeurs et mentors

Au-delà des séquences convenues (le mépris et les railleries des bourges vis-à-vis des banlieusardes), Divertimento privilégie les rencontres et cette idée, comme dans l’histoire réelle, que les sœurs Ziouani ont d’emblée voulu partager leur passion et leurs acquis à leur tour. Plutôt que cherchez la femme, c’est cherchez la flamme (et on ne badine pas plus avec l’une que l’autre).

S’il y est question d’intégration et d’émancipation, c’est aussi celle des autres, au gré des passeurs, du père passionné de musique orchestrale au maestro de Zahia. La relation entre ce mentor, intransigeant mais bienveillant, à la fois, se reflète entre celle de Oulaya Amamra et Niels Arestrup.

Un mentor intransigeant mais bienveillant : Niels Arestrup et Oulaya Amamra dans "Divertimento" de Marie-Castille Mention-Schaar. ©© Guy FERRANDIS - 2022 ESTELLO FILMS

La jeune actrice a, via le théâtre, suivi un parcours similaire à Zahia avant d’être révélée à l’écran dans Divines, réalisé par sa soeur (elle a brillé parmi la troupe du récent Fumer fait tousser de Quentin Dupieux). Autant dire qu’elle fait corps à chaque instant avec son personnage. Elle transmet avec bonheur l’extase de la vraie Zahia lorsqu’elle dirige un orchestre.

Dans ses propos sur la critique et la musique, ou son sexisme latent, le maestro du film évoque le célèbre Sergiu Celibidache, le vrai mentor de Zahia. Le toujours brillant Niels Arestrup arrondit un peu les aspérités du personnage. Seul bémol, hors une fin lyrique, qui s’imposait, la mise en scène manque du même souffle qui anime Zahia et Fettouma. “C’est scolaire !”, trancherait Niels/Sergiu.

Divertimento De Marie-Castille Mention-Schaar. Scénario : Marie-Castille Mention-Schaar, Clara Bourreau. Avec : Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup… 1h50