Amer, Nicolas Bedos réagit à la non-nomination aux Césars de son film “Mascarade”

La course aux César est lancée depuis ce mercredi. L’Académie des César a en effet dévoilé la liste des productions nommées dans la course aux 48e César, qui seront décernés le 24 février. On y retrouve notamment notre compatriote Lukas Dhont, en lice dans la catégorie “meilleur film étranger” avec Close, tandis que Louis Garrel (avec L’Innocent) et Dominik Moll (avec La Nuit du 12) font figure de favoris étant donné qu’ils sont nommés respectivement 11 et 10 fois.