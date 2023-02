L'actrice "secoue le cinéma français de ses audaces, sa clairvoyance et ses nombreux talents depuis plus de 40 ans", soulignent les organisateurs de l'événement. "La filmographie d'Agnès Jaoui est parcourue de rôles forts, de femmes engagées ou émancipées, de réflexions salutaires sur les convenances et les apparences, le déterminisme social, ou la complexité des rapports familiaux."

Agnès Jaoui, qui fait ses débuts scéniques en 1987, s'est illustrée dans l'écriture de nombreuses pièces ensuite adaptées au cinéma, avec Jean-Pierre Bacri, telles que "Cuisine et dépendances". Le duo Jaoui-Bacri, enchaîne les succès avec des titres comme "Un air de famille", "Le goût des autres", et "On connaît la chanson".

L'actrice apparaît également dans de nombreuses comédies dramatiques et s'illustre comme réalisatrice avec des longs-métrages tels que "Parlez-moi de la pluie", "Comme une image" et "Au bout du conte".

L'Académie Delvaux souligne en outre son engagement en faveur du féminisme, notamment. "Elle défend des personnages de femmes complexes et souvent rares au cinéma. Dans son film "Au bout du conte", elle dynamitait le mythe du Prince Charmant. Dans "Aurore "de Blandine Lenoir, elle donnait corps et vie aux questionnements d'une femme de 50 ans."

Elle a remporté six Césars au cours de sa carrière dont un du "Meilleur film" pour "Le goût des autres".

La 12e cérémonie des Magritte du Cinéma se déroulera le 4 mars à Bruxelles. Patrick Ridremont y officiera en tant que maître de cérémonie.

L'ensemble des nominations sera annoncé le 10 février.