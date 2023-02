En effet, Disney a officialisé la nouvelle cette nuit de l'autre côté de l'Atlantique: un troisième opus du film d'animation le plus lucratif est en préparation.

A l'heure qu'il est, peu de détails ont fuité. On ignore encore le contenu du film et même la date de sortie mais les petites têtes blondes fans de princesses peuvent être rassurées puisqu'elles auront la chance de revoir Elsa et Anna au cinéma. Disney USA n'a pas précisé si Jennifer Lee qui a réalisé les deux premiers films, sera aux manettes du troisième, elle qui est devenue présidente de Walt Disney Animation Studios.

Toy Story 5 et Zootopie 2

Ce n'est pas tout puisqu'on va également retrouver Buzz l'éclair et Woody dans de nouvelles aventures. En effet, le Ranger de l'espace sera de retour dans Toy Story 5.

Disney a également révélé qu'un deuxième film de Zootopie est également en préparation.