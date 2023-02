Magritte du Cinéma 2023: Virginie Efira, Lubna Azabal, Benoît Poelvoorde et Bouli Lanners parmi les nommés

De leur côté, Benoît Poelvoorde (Inexorable) et Bouli Lanners (La nuit du 12) seront en compétition dans la catégorie "Meilleur acteur", face à Jérémie Renier (L'ennemi), Soufiane Chilah (Animals) et Aboubakr Bensaihi (Rebel).

Si, habituellement, quatre nominations sont prévues dans les catégories "Meilleure actrice" et "Meilleur acteur", il y a cette année cinq nommés côté masculin car "il y a eu un ex æquo au premier tour de votes", a précisé Patrick Quinet, président de l'Académie André Delvaux.

En lice dans la catégorie "Meilleur acteur" pour son rôle dans la coproduction belge "La nuit du 12" de Dominik Moll, Bouli Lanners enregistre en parallèle sept nominations avec "Nobody Has to Know", son dernier long métrage.