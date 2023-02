Les réalisateurs de "Everything Everywhere All At Once" remportent un prestigieux prix à Hollywood

"Merci du fond du coeur, tout le monde. Cette année a été formidable pour notre petit film qui continue d'une manière ou d'une autre à faire son chemin", a dit Daniel Kwan, visiblement surpris.

Avec son scénario déjanté versant dans la science-fiction, "Everything Everwhere All At Once" raconte l'histoire d'une propriétaire de laverie épuisée par ses tracas administratifs, soudainement plongée dans des univers parallèles.

Le film a rencontré un franc succès l'année dernière, engrangé quelque 100 millions de dollars dans le monde entier et a été nominé 11 fois aux Oscars, menant la course aux prestigieuses statuettes, qui seront remises le 12 mars à Hollywood.

La DGA, qui compte les meilleurs réalisateurs du secteur, offre une reconnaissance très prestigieuse aux oeuvres d'autres réalisateurs. Elle en est à sa 75e édition.

Cette institution est aussi considérée comme un bon baromètre pour les Oscars. Dix-sept des derniers dix-neuf réalisateurs récompensés par la DGA ont également raflé l'Oscar du meilleur réalisateur la même année.

Les autres réalisateurs nominés étaient Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin"), Todd Field ("Tar"), Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick") et Steven Spielberg, pour son film semi-autobiographique "The Fabelmans".