“Armageddon Time” : Les souvenirs de jeunesse de James Gray à découvrir en VOD et en DVD

À 13 ans, Paul Graff (Banks Repeta) est un jeune garçon vif et turbulent. Au premier jour de classe dans une école publique du Queens, il fait le clown pour amuser ses condisciples. Et il s’attire immédiatement l’amitié de Johnny (Jaylin Webb), enfant noir pauvre vivant seul avec sa grand-mère et qui redouble son année. Les deux gamins multiplient les bêtises.

Au désespoir des parents de Paul (Anne Hathaway et Jeremy Strong), membres de la classe moyenne qui songent sérieusement à le mettre avec son frère dans une école privée chic financée par Fred Trump (le père de l’ancien président des États-Unis). C’est que, malgré leurs idées progressistes, ils souhaitent une meilleure vie pour leurs enfants que la leur. Mais Paul préfère dessiner et ne rêve que d’une chose, devenir un grand artiste. Ce que conforte sa découverte de la peinture abstraite de Kandinsky, lors d’une sortie scolaire au musée Guggenheim à Manhattan…

Poursuivre ses rêves

À la veille de sa réélection, Ronald Reagan mettait en garde ses concitoyens : “Si on laisse revenir Sodome et Gomorrhe, on verra l’Armageddon de notre vivant ! ” C’est dans ce contexte très conservateur que grandit Paul et qu’a grandi James Gray. Dans Armageddon Time, le cinéaste new-yorkais revient en effet dans son enfance dans le Queens, au sein d’une modeste famille juive originaire d’Ukraine (origines qu’il évoquait déjà dans son premier film, le polar Little Odessa en 1994).

Cela fait quelques années déjà que l’auteur de The Yards ou We Own the Night a délaissé le film Noir pour aborder d’autres genres : mélodrame (The Immigrant avec Marion Cotillard en 2013), film d’aventures (The Lost City of Z en 2016) ou science-fiction (Ad Astra avec Brad Pitt en 2019). Mais, à chaque fois, le cinéaste reste fidèle à son approche auteuriste et aux thèmes qui lui sont chers : les liens familiaux et la filiation. Plus sobre dans sa mise en scène et dans son économie, son dernier film n’échappe pas à la règle.

Nourri de ses souvenirs d’enfance, Armadeggon Time est une merveille de subtilité, dans le portrait doux-amer que Gray dresse d’une famille aimante, mais incapable de comprendre les aspirations de ce jeune garçon qui ne rêve pas, dans les clous “trumpiens” de son école privée, de devenir PDG, sénateur ou avocat…

Un classique du cinéma américain

Au-delà de cette évocation critique du rêve américain, James Gray aborde bien d’autres sujets, comme l’amitié, le souvenir du passé — notamment de la persécution de sa famille juive, avant et après avoir émigré aux États-Unis — ou le racisme et l’injustice endémiques de la société américaine. Mais aussi l’intransigeance face à la bêtise. Comme l’inculque ce merveilleux grand-père campé par Anthony Hopkins à son petit-fils : sois “un mensch” et défends tes camarades noirs ou hispaniques quand on s’en prend à eux…

Refusant tout cynisme, réalisé sans esbroufe et porté par deux jeunes acteurs attachants (Banks Repeta et Jaylin Webb), Armageddon Time s’impose d’ores et déjà comme un classique du cinéma américain. Un récit d’émancipation intemporel sur l’importance de suivre sa propre voie, ses propres rêves, à l’encontre de la société dans laquelle on grandit…

Armageddon Time Drame Scénario&réalisation James Gray Photographie Darius Khondji Montage Scott Morris Avec Banks Repeta, Jaylin Webb, Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Domenick Lombardozzi… Durée 1h55