”Cocaine Bear” : un ours sous influence

Un ours cocaïnomane décimant tout sur son passage dans un parc américain. Voilà un pitch qui fait envie. Surtout quand on sait que le film est réalisé par Elizabeth Banks, l’une des grandes voix de la comédie américaine depuis une vingtaine d’années et un certain 40 ans, toujours puceau de Judd Apatow en 2005… Au regard du résultat, la déception est malheureusement de mise…