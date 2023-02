En septembre 2022, Walter Hill présentait son dernier film, hors Compétition à la Mostra de Venise : Dead for a Dollar *. Disponible sur Prime, AppleTV, Google et Rakuten dès de 27 février, ce 22e long métrage marque un retour au western pour le cinéaste américain. Un genre qui l’a accompagné tout au long de sa carrière. Que ce soit dans de véritables récits du Far West, comme Le Gang des frères James, présenté en Compétition à Cannes en 1980, Geronimo en 1993, Wild Bill en 1995, mais aussi l’excellente série HBO Deadwood. Mais aussi dans ses films d’action aux allures de western. Avec notamment le scénario d’Aliens, le retour pour James Cameron en 1986 et surtout son diptyque à succès 48 Heures et 48 Heures de plus, avec Nick Nolte et Eddie Murphy en 1982 et 1990.

Avec Dead for a Dollar, Hill signe un western assez a priori classique. A ceci prêt que le vieux réalisateur de 83 ans y détourne les codes de la masculinité classique à travers le personnage de Rachel Kidd (Rachel Brosnahan), une femme forte qui, dans le Nouveau-Mexique de 1897, fuit son mari violent en compagnie de son amant Elijah Jones, un déserteur de l’armée afro-américain. Son mari engage alors le chasseur de primes Max Borlund (Christoph Waltz) pour la retrouver. Lequel, durant sa traque, croise le chemin d’un de ses ennemis jurés, Joe Cribbens (Willem Dafoe)…

Avec deux acteurs au sommet du cabotinage (Waltz et Dafoe), Dead for a Dollar est un western assez bancal, très classique dans sa mise en scène et dans ses personnages masculins principaux, même s’il apporte un regard assez intéressant sur l’égalité homme-femme, mais aussi sur la diversité.

Willem Dafoe en roi du cabotinage dans "Dead for a Dollar" de Walter Hill. ©Myriad Pictures

Disponible en VOD sur Prime, AppleTV, Google, Rakuten…

Dead for a Dollar Western Scénario et réalisation Walter Hill Photographie Lloyd Ahern II Musique Xander Rodzinski Montage Phil Norden Avec Christoph Waltz, Willem Dafoe, Rachel Brosnahan… Durée 1h54