Magritte 2023: Une semaine de cinéma belge à la RTBF

Pour célébrer cette grande fête du cinéma, la RTBF a mis les petits plats dans les grands et propose, à partir de ce lundi 27 février, une Semaine du cinéma belge.

Ce 4 mars, le comédien et réalisateur Patrick Ridremont et la journaliste cinéma de la RTBF Cathy Immelen coprésenteront la 12e cérémonie des Magritte. ©DLE

25 films gratuits sur Auvio

Depuis le 15 février déjà, Auvio a rajouté à son catalogue 25 nouveaux films belges, qui resteront visibles gratuitement durant un an. La programmation est variée avec, entre autres, La Fille inconnue et Deux Jours, une nuit (Magritte du meilleur film 2015) des frères Dardenne, Mon Ket de François Damiens, La Folie Almayer, le dernier film de Chantal Akerman, Ni Juge, ni soumise de Jean Libon et Yves Hinant (Magritte du meilleur documentaire 2019), La Tendresse de Marion Hänsel, Une liaison pornographique de Frédéric Fonteyne ou Nos Batailles de Guillaume Senez, qui avait trusté cinq Magritte, dont celui du meilleur film en 2019.

En 2015, "Deux jours, une nuit" (avec Marion Cotillard) avait obtenu trois Magritte, dont meilleur film et meilleure réalisation pour les frères Dardenne. ©Cinéart

Sans oublier quelques coproductions prestigieuses avec la France, telles qu’Une nouvelle amie de François Ozon, L’Exercice de l’état de Pierre Schoeller (avec un grand Olivier Gourmet, qui avait décroché son seul Magritte pour ce rôle en 2014), De battre mon cœur s’est arrêté de Jacques Audiard. Ou encore Incendies, avec une géniale Lubna Azabal, la présidente de cette 12e cérémonie, qui avait obtenu son premier Magritte de la meilleure actrice pour sa performance dans ce drame puissant signé par le Québécois Denis Villeneuve.

Auvio réserve par ailleurs une programmation pour les plus petits, avec trois épisodes de Panique au village de Patar et Aubier (La Foire agricole, La Rentrée des classes et La bûche de Noël). Ou le très beau Yuku et la fleur de l’Himalaya de Rémi Durin et Arnaud Demuynck, nommé au Magritte du meilleur film d’animation cette année.

En 2012, Lubna Azabal avait décroché son premier Magritte de la meilleure actrice pour "Incendies" du Québécois Denis Villeneuve. Trois ans plus tard, elle obtiendra celui du meilleur second rôle pour "La Marche", puis à nouveau celui de la meilleure actrice pour "Tueurs" en 2019. ©D.R.

La Une, Tipik et La Trois à l’unisson

En télé, les trois chaînes de la RTBF se mettront aux couleurs du cinéma belge. Ce lundi à 20h25 sur La Une, une soirée “Séance VIP” permettra de voir ou revoir deux grands films récents : Duelles d’Olivier Masset-Depasse (9 Magritte, dont celui du meilleur film en 2020) et, à 22h05, Girl du jeune Flamand Lukas Dhont, dont le second long métrage Close, toujours en salles, est en lice aux César, aux oscars, mais aussi aux Magritte, dont il est en tête des nominations (10), devant Rien à foutre (9), perle des Français Emmanuel Marre et Julie Lecoustre.

Le vendredi 3 mars, La Une programmera par ailleurs Raoul Taburin a un secret avec Benoît Poelvoorde, suivi de Nos Batailles de Guillaume Senez, avec Romain Duris et Lucie Debay.

Romain Duris, à l'affiche de "Nos batailles" de Guillaume Senez, qui avait obtenu cinq Magritte en 2019, dont celui du meilleur film. ©Cinéart

Bien d’autres films belges sont également à voir en télé durant la semaine dont, sur La Trois, des classiques comme Le Maître de musique de Gérard Corbiau (le 28/2) ou La Promesse de Luc et Jean-Pierre Dardenne (1/3).

Enfin, tous les soirs avant le JT de 19h30, La Une diffusera une capsule intitulée Coup de projecteur, qui mettra en lumière un métier du cinéma, à travers la rencontre avec un réalisateur, un directeur photo, une costumière ou une décoratrice déjà récompensé.e aux Magritte.

"Le Maître de musique" (1988) de Gérard Corbiau, avec José van Dam. ©D.R.

En radio et en podcast

Sur La Première en radio, l’émission d’Élodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout Le Mug sera présent au Théâtre National le 4 mars, pour commenter la cérémonie en direct. La veille, à 20h, Jérôme Colin et sa bande proposent quant à eux, depuis le Reflektor à Liège, une Bagarre dans la discothèque spéciale Cinéma.

Enfin, sur Auvio, on retrouve deux séries de podcasts. Dans les 9 épisodes de Backstage, les métiers du cinéma, Muriel Dujardin met en lumière des professions moins connues du 7e Art (bruitage, casting, régie…). Tandis que Félicien Bogaerts propose 10 épisodes inédits de 20 min de Mon Plan Cult, avec des noms du cinéma et de la musique. De Bouli Lanners à Ibrahim Maalouf, en passant par Virginie Efira ou Selah Sue.