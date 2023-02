Jamel Debbouze interrompu par Juliette Binoche durant son discours aux César : “Qu’est-ce qui lui arrive à elle ?”

À lire aussi

Après avoir brisé la glace, Jamel Debbouze a poursuivi en prodiguant ses meilleurs conseils pour faire monter les entrées des nouveaux films au cinéma. “Qu’est-ce qui marche en ce moment au cinéma ? Avatar, Asterix, Top Gun. Des cascades et des effets spéciaux. J’ai regardé nos films d’auteurs… pas une cascade, pas un effet spécial. C’est normal ça. Non mais sérieusement vous voulez faire des entrées. Il faut booster nos scénarios, être plus créatifs. Mettez Anaïs Demoustier dans un avion de chasse, elle fait la même taille que Tom Cruise je suis sûr que ça passe”, lance-t-il avant de poursuivre. “Quand je lis Vincent Lindon marche langoureusement vers Juliette Binoche, je suis désolé, à langoureusement, on a vidé la salle”. Pour lui, il faut des ninjas : “Si tu remplaces langoureusement par des ninjas, sur la vie de ma mère, ce n’est pas le même film. Tu imagines Vincent Lindon il avance langoureusement vers Juliette Binoche et il se fait attaquer par des ninjas de part et d’autre. Là, il se passe quelque chose. Là oui. Là on fait des entrées”.

«Je ne suis pas d’accord…» Quand Juliette Binoche interrompt Jamel Debbouze pic.twitter.com/bxDZBpL3Yg — Destination Ciné (@destinationcine) February 24, 2023

Des propos auxquels Juliette Binoche n’a pas semblé adhérer puisqu’elle a interrompu le comédien alors sur scène pour réagir. “Je ne suis pas d’accord, je ne suis pas d’accord. On fait aussi des entrées”, a-t-elle lancé. Visiblement surpris par cette intervention, Jamel Debbouze n’a pas perdu son sang-froid et lui a répondu avec humour. “Tu rajoutes des ninjas Juliette, sur la vie de ma mère on fait un malheur”. Ce à quoi Juliette Binoche a rétorqué : “Tu ne l’as pas vu le film ?”

Jamel Debbouze a répondu à l’affirmative à son interrogation avant de reprendre plus sérieusement son intervention en laissant échapper une petite pique en direction de l’actrice. “Qu’est-ce qui lui arrive à elle ? Vous lui avez écrit ça comme texte”, a-t-il lancé en direction des coulisses. Une séquence qui a bien amusé la toile.