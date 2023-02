”T’as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith” : Juliette Binoche attaque Jamel Debbouze une seconde fois

Celle-ci réagit alors une première fois, le sourire aux lèvres, en se levant et faisant entendre sa voix : “Je ne suis pas d’accord Jamel. Tu n’as même pas vu le film.”

«Je ne suis pas d’accord…» Quand Juliette Binoche interrompt Jamel Debbouze pic.twitter.com/bxDZBpL3Yg — Destination Ciné (@destinationcine) February 24, 2023

L’histoire aurait pu s’arrêter là, après cette rapide jouxte entre deux amis en pleine cérémonie, mais Juliette Binoche a ressenti le besoin de s’expliquer quant à son intervention sur un post Instagram.

”Je n’ai pas pu m’empêcher de me lever au moment où Jamel commençait à ricaner sur les films d’auteur, même avec toutes les libertés que le stand up comics peut prendre, les films d’auteurs sont fragiles, difficiles à faire, nous avons la chance de pouvoir avoir une diversité formidable de films en France grâce aux diverses aides financières que le monde nous envie. Toute diversité doit s’exprimer”, commence l’actrice, avant de montrer les dents : “Non ! Désolé Jamel avec tout le respect et l’amour que j’ai pour toi, et tu le sais, je ne suis pas d’accord pour te laisser dénigrer ce cinéma-là, ni ceux qui prennent le risque de le faire, c’est trop facile. […] Donc non pas de ricanement. De la tolérance, et un peu d’appréciation des différences.”

L’actrice conclut avec humour : “T’as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith. Morale de l’histoire : on ne peut pas dire n’importe quoi (même aux Césars ! ? Ben ouais).”