Interruption de la cérémonie des César 2023: Léa Drucker s'explique

Mais la cérémonie a été marquée par un autre événement (autre que l'apparition surprise de Brad Pitt): l'arrivée sur scène d'une activiste climatique, une dizaine de minutes après le début de la soirée. La diffusion en direct a été interrompue directement, alors que la militante, vêtue d'un t-shirt blanc où figurait le message "We have 761 days left" ("Il nous reste 761 jours"), venait de monter sur scène.

Nina, 24 ans, soutenant #DerniereRenovation :



“ Je n’aurais jamais pensé un jour en arriver à interrompre la cérémonie des César pour faire valoir mon droit à la vie, et protéger tous ceux qui me tiennent à cœur. [1] pic.twitter.com/8rDSUQSrlH — Dernière Rénovation (@derniere_renov) February 24, 2023

Léa Drucker réagit aux critiques

Léa Drucker et Ahmed Sylla, maîtres de cérémonie en plein sketch à cet instant-là, ont vu venir la jeune femme et cela a créé un malaise, visible à l'écran. "Il fallait que ça tombe sur moi", a lâché Ahmed Sylla devant la jeune femme, avant de rire avec Léa Drucker. Une réaction critiquée sur les réseaux sociaux, et à propos de laquelle la nièce de Michel Drucker a souhaité s'expliquer, ce lundi.

Elle a pris la parole sur Instagram. "Nos rires sont des rires de gêne, et non des rires moqueurs. Le rire de celui qui sait qu’il est dans la merde, mais qui ne veut pas transmettre son angoisse à la télévision, et devant la salle", a écrit l'actrice, parlant de "panique de l'imprévu" et rappelant qu'animer un direct n'est pas leur métier, à Ahmed Sylla et à elle.

"Évidemment, il aurait fallu informer les téléspectateurs à la reprise du direct, de ce qu’il venait d’arriver et de l’action revendiquée. Encore aurait-il fallu, Ahmed et moi, que nous soyons informés de cette cause que Nina venait défendre. Je lui ai demandé si elle voulait dire quelque chose et elle m’a fait signe que non", a poursuivi Léa Drucker.

Elle se félicite ensuite que lors de la cérémonie des César ont été abordés des sujets comme la guerre en Ukraine ou le régime répressif en Iran, mais regrette également que le réchauffement climatique ne soit venu sur le tapis que par le biais de l'action de la militante. "C'est bien là le constat que ce problème reste difficile à conscientiser dans la société", a-t-elle ajouté.

Une publication qui a notamment fait réagir le réalisateur et militant écologiste Cyril Dion.