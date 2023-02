“Les Petites victoires” : Kerguen, 400 habitants, zéro boulangerie, zéro bar, une école en sursis

La trentenaire tient le village quasiment sur ses épaules, puisqu’elle est également l’institutrice de l’école communale. Mais dix élèves seulement dans l’unique classe, c’est trop peu pour le rectorat, qui entend bien fermer l’école. Et par-dessus le chemin, Alice doit s’occuper d'Émile (Michel Blanc) qui, suite à la mort de son frère, vient squatter sa classe. À 65 ans, ce vieux ronchon a en effet décidé d’enfin apprendre à lire…

Ode à la tendresse

À quoi tient une comédie réussie ? Vu son pitch, son affiche arborant ses deux prix au Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez en début d’année (primé à la fois par le public et le jury), Les Petites victoires pourrait faire craindre le pire… Et pourtant, grâce à la justesse de son regard, la Bretonne Mélanie Auffret signe un second long métrage très touchant.

Après avoir raconté dans Roxane (inédit en Belgique) l’histoire d’un éleveur de poules bio récitant du Cyrano à ses gallinacées et se battant contre l’industrie agroalimentaire, la jeune cinéaste retrouve sa Bretagne natale pour continuer de mettre en scène la France rurale. Mais elle le fait, non pas comme trop souvent façon France éternelle de carton-pâte, mais avec un vrai amour de ses personnages et une vraie connaissance du terroir.

Sans jamais oublier de rester dans la comédie, avec des personnages bien croqués et des situations drôles, Les Petites victoires creuse des sujets bien réels : la désertification rurale, la précarité, la disparition des services publics… Difficile de ne pas se laisser embarquer dans ce bel élan de tendresse revendiquée — “On peut vivre sans richesses/Presque sans le sou/Des seigneurs et des princesses/Y en a plus beaucoup/Mais vivre sans tendresse/On ne le pourrait pas”, chante Bourvil au générique de fin…

Julia Piaton, très touchante dans "Les Petites victoires" de Mélanie Auffret, qui assume totalement le côté "feel good" de sa comédie. ©Vertigo

Un duo inattendu

Inattendu, le duo formé par Michel Blanc et Julia Piaton fonctionne à merveille. Si le premier est à l’aise dans le rôle de cet illettré rustre au grand cœur, la fille de Charlotte de Turckheim est particulièrement émouvante et juste dans la peau de cette Amélie Poulain campagnarde. Après Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret en 2021 (qui lui avait valu une nomination au César du meilleur espoir), l’actrice impose à nouveau ici son sourire désarmant et son charme singulier.

Les Petites victoires Comédie De Mélanie Auffret Scénario Mélanie Auffret et Michael Souhaité Photographie Laurent Dailland Musique Julien Glabs Avec Julia Piaton, Michel Blanc, Lionel Abelanski… Durée 1h29.