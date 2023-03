Après le génial “The Father”, Florian Zeller déçoit quelque peu avec “The Son”

Avec The Father, Zeller signait un incroyable premier film, une plongée choc dans la tête d’un vieillard atteint de démence. C’est peu dire, donc, que son nouveau film, The Son, était très attendu. Trop peut-être. Dévoilé en Compétition de la 79e Mostra de Venise en septembre dernier, le film a laissé une impression mitigée.

Relations père-fils

Après avoir exploré les ravages de la vieillesse dans The Father, Florian Zeller continue de disséquer les relations familiales dans un drame cette fois centré, non plus sur les relations père-fille, mais père-fils. Et il adapte à nouveau l’une de ses pièces, Le Fils. Créée en 2018 à la Comédie des Champs-Elysées avec Yvan Attal et Rod Paradot, celle-ci concluait la trilogie entamée avec La Mère en 2010 et Le Père en 2012.

Brillant avocat new-yorkais, Peter (Hugh Jackman) a refait sa vie avec Beth (Vanessa Kirby), une femme plus jeune qui vient d’accoucher d’un petit Theo. Un soir, son ex-femme Kate (Laura Dern) sonne à la porte de leur bel appartement. Elle est terriblement inquiète pour Nicholas (Zen McGrath), leur fils de 17 ans. Cela fait plus d’un mois qu’il ne va plus à l’école. Après une discussion entre le père et son fils, il est convenu que Nicholas quitte sa mère pour venir emménager chez Peter et Beth et poursuivre le semestre dans une nouvelle école…

Peter (Hugh Jackman) s'est remis avec une femme plus jeune (Vanessa Kirby). Ils viennent d'avoir un bébé, ce qui perturbe le premier fils du quinquagénaire… ©REKHA GARTON

L’amour ne suffit pas

Après Londres dans The Father, l’action est cette fois transposée à New York. Mais, malgré le travail d’adaptation de Zeller et de Christopher Hampton, l’origine scénique est beaucoup plus palpable. Le film est en effet composé essentiellement de longues scènes de dialogues en intérieur, dans lesquelles le Français triture les relations compliquées entre un père modèle (Hugh Jackman, parfait dans le rôle) et ce gamin incommensurablement malheureux, sans réelle raison. Et sans que ses parents se puissent rien y faire. Car, parfois, l’amour ne suffit pas…

Comme dans The Father, l’histoire est très simple. Mais là où, dans son film précédent, Zeller parvenait à nous embarquer dans la tête, en miettes, de son héros de façon époustouflante, le cinéaste opte ici pour une mise en scène beaucoup plus classique, linéaire. Les acteurs sont bons, l’histoire touchante, mais on ne vibre pas à l’unisson avec les personnages. Sans compter que, pour compenser, Zeller a tendance à se faire assez manipulateur avec le spectateur. Notamment dans une dernière scène franchement inutile, voire franchement regrettable.

Zen McGrath, Laura Dern et Hugh Jackman, une famille décomposée dans "The Son" de Florian Zeller. ©REKHA GARTON

The Son Drame De Florian Zeller Scénario Christopher Hampton et Florian Zeller (d’après sa pièce) Photographie Ben Smithard Musique Hans Zimmer Montage Yorgos Lamprinos Avec Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Zen McGrath, Anthony Hopkins… Durée 2h03