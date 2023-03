“Beautiful Beings” : Chronique âpre d’une adolescence islandaise

Chronique de l’adolescence

Comme dans Heartstone : Un été islandais en 2016, Gudmundur Arnar Gudmundsson explore dans son second long métrage la période charnière de l’adolescence. Si, dans son premier film, le jeune cinéaste islandais s’intéressait à la naissance de l’émoi amoureux, il explore plutôt ici les mécanismes de l’amitié, disséquant les dynamiques à l’œuvre dans un petit groupe d’ados désœuvrés.

Bénéficiant d’un excellent casting de jeunes comédiens enthousiasmants et d’une réalisation très tenue, Beautiful Beings est une chronique dure de l’adolescence. Laquelle observe, auprès de ces quatre personnages attachants, ce que cela signifie d’apprendre à devenir un homme dans un milieu qui renvoie une certaine image de la masculinité à travers des figures paternelles défaillantes, quand elles ne sont pas absentes. Avec, au centre du récit, la question de la violence, celle dans laquelle on baigne, celle dont on est victime et celle que l’on inflige.

Addi (Birgir Dagur Bjarkason) et Konni (Viktor Benóný Benediktsson), deux adolescents confrontés au choix de la violence. ©ArtiFilm

Échappée poétique

Le portait de la jeunesse islandaise que dresse Gudmundur Arnar Gudmundsson est pour le moins désespéré. Pourtant, pas question pour le cinéaste de condamner ses héros qui, malgré la spirale infernale dans laquelle ils semblent être emportés, aspirent malgré tout à autre chose, à une forme d’élévation. Cela passe, dans la mise en scène, par quelques échappées poétiques et oniriques, notamment quand ces ados sont confrontés à la magnificence de la nature islandaise. Mais aussi sous la forme des rêves et des visions du jeune Addi qui, peut-être, lui indiqueront un autre chemin à suivre, une échappatoire à une existence terne, condamnée au malheur. Un chemin qui passe par l’acceptation de ses failles et de sa vraie identité, au-delà ce que ce que le groupe attend de soi. Mais aussi par la construction d’une amitié sincère et profonde…

"Beautiful Beings". Ou un groupe d'ados violents confrontés à la magnifique nature islandaise. ©ArtiFilm

Beautiful Beings/Berdreymi Drame adolescent Scénario et réalisation Gudmundur Arnar Gudmundsson Photographie Sturla Brandth Grøvlen Musique Kristian Eidnes Andersen Montage Andri Steinn Guðjónsson et Anders Skov Avec Anita Briem, Ólafur Darri Ólafsson, Blær Hinriksson, Birgir Dagur Bjarkason, Áskell Einar Pálmason, Viktor Benóný Benediktsson… Durée 2h03