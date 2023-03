“Creed III” : Creed coupe les ponts avec Rocky

C’est à ce moment que réapparaît dans sa vie Damian Anderson (Jonathan Majors), qui sort de prison après 18 ans. Malgré son âge avancé, celui-ci est bien décidé à enfin faire ses preuves comme boxeur et devenir champion du monde. Quitte à devoir croiser le fer avec son ancien ami d’adolescence…

Prise de distance avec Rocky

Initialement sous-titré La Relève de Rocky Balboa, Creed III aurait dû de nouveau faire intervenir le personnage de Rocky. Comme c’était le cas dans Creed (2016) et Creed II (2019), deux films qui jouaient à fond la carte du fan service, pour ne pas dire du remake déguisé (de Rocky I et Rocky IV). Mais, dès avril 2021, Sylvester Stallone avait annoncé qu’il serait absent du projet. C’est que, bien qu’il soit crédité comme producteur au générique, le torchon brûle entre lui et Irwin Winkler, le producteur historique de la saga Rocky (94 ans), et ses enfants. Surtout après l’annonce en août 2022 d’un spin-off consacré au personnage de Drago (Dolph Lundgren) sans que Stallone n’ait été consulté.

À 74 ans, l’acteur se dit dépossédé du personnage qu’il a créé dans Rocky I en 1976, qui avait décroché trois oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur pour John Avildsen… Et il se désole de la tonalité sombre choisie par son ancien protégé Michael B. Jordan qui, comme Stallone dès Rocky 2 en 1979, a été promu réalisateur de ce troisième volet des aventures de son personnage.

Dans ce troisième volet des aventures d'Adonis Creed, Michael B. Jordan ne se contente pas du rôle du boxeur. Il a aussi la casquette de réalisateur. ©© 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved CREED is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Right

Adonis Creed rattrapé par son passé

Ayant définitivement rompu avec Stallone, la saga Creed se concentre donc uniquement sur le personnage d’Adonis (le fils illégitime d’Apollo Creed), sur sa famille. Le nom de Rocky n’est ainsi cité qu’une seule fois, tandis que les clins d’œil se font assez discrets. On peut par exemple voir Adonis gravir la colline d’Hollywood (en lieu et place du musée d’art de Philadelphie), tandis que quelques accords dans la partition de Joseph Shirley rappellent le mythique thème Gonna Fly Now de Bill Conti.

Cherchant à gagner en gravité, Michael B. Jordan aborde la difficulté que ses personnages ont à raccrocher ou à renoncer à leurs rêves. Il tente même vainement de tirer le film vers la tragédie. Notamment dans la mise en scène du combat final, seul moment, malheureusement assez bancal, où l’on quitte la dramaturgie classique de la boxe au cinéma fixée par Rocky, comme une métaphore de la volonté individuelle et du dépassement de soi.

Niveau intrigue, la tragédie passe par le réveil du passé douloureux d’Adonis Creed, à travers ce personnage d’ancienne étoile montante de la boxe. La seule bonne surprise du film vient de son interprète, Jonathan Majors. Le nouveau grand méchant du MCU – il joue en effet Kang le Conquérant, qui a fait son apparition dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania – est de nouveau très impressionnant dans un rôle construit comme la face sombre et la mauvaise conscience du héros riche et triomphant…

Comme son homme Adonis Creed (Michael B. Jordan) a raccroché les gants, Bianca (Tessa Thompson) a dû renoncer à sa carrière de chanteuse, de peur de perdre l'ouïe... ©© 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved CREED is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Right

Creed III Drame sportIf De Michael B. Jordan Scénario Keenan Coogler et Zach Baylin Photographie Kramer Morgenthau Musique Joseph Shirley Montage Tyler Nelson Avec Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Tessa Thompson, Wood Harris… Durée 1h56