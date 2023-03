“Bruno Reidal” : autobiographie d’un assassin

Un premier film impressionnant

Dévoilé à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes en juillet 2021, Bruno Reidal était nommé, il y a quelques jours, au César du meilleur premier film (finalement remporté par le magnifique Saint Omer d’Alice Diop). Une nomination amplement méritée, tant le talent de Vincent Le Port explose dans ce premier essai (resté inédit en salles en Belgique mais disponible en ligne), à mille lieues des tropismes habituels des jeunes réalisateurs français.

Le cinéaste de 36 ans revient sur une histoire vraie, celle de Bruno Reidal qui, durant toute sa vie, lutta contre des pulsions meurtrières qui provoquaient chez lui une jouissance physique. Le fait divers historique est, en soi, très intéressant. Mais ce qui impressionne, c’est la rigueur de la mise en scène de Vincent Le Port, qui rend ici hommage à ses pères — on pense à Bresson, Rivette, Pialat ou Dumont. L’approche est en effet très frontale, avec une image brute, sans afféterie, mais empreinte d’une forme de lyrisme et de poésie. Car le cas Reidal a beau être psychiatrique, Le Port n’est jamais dans le drame psychologique. Même s’il nous permet de plonger, effrayé, dans les méandres noirs de la psyché du personnage.

Nommé au César du meilleur espoir masculin, Dimitri Doré est une révélation dans "Bruno Reidal" de Vincent Le Port. ©FILMS CAPRICCI

Images frontales et voix off

Aux images mettant en scène la vie quotidienne de Bruno Reidal, enfant, puis adolescent, et ses relations toujours plus problématiques avec les jeunes garçons, répond une voix off sobre, presque détachée, dans laquelle le jeune homme se livre, dans la belle langue du siècle dernier, de la façon la plus intime qui soit, nous confiant ses pires tourments, ses pires fantasmes macabres.

Bruno Reidal est également porté par une bande-son fabuleuse — et pour cause, elle est composée d’œuvres d’Olivier Messiaen —, qui renforce le sentiment de mystère et de malaise à mesure que l’on rentre dans la tête du personnage. Lequel est par ailleurs campé par un jeune comédien franco-letton épatant, Dimitri Doré, nommé au César du meilleur espoir (remporté par Bastien Bouillon dans La Nuit du 12 de Dominik Moll).

Disponible en streaming sur BeTV Go et en VOD sur Sooner (3,99€).

Dans "Bruno Reidal", le Français Vincent Le Port impressionne par la rigueur de sa mise en scène. ©FILMS CAPRICCI

Bruno Reidal Drame Scénario et réalisation Vincent Le Port Photographie Michaël Capron Musique Olivier Messiaen Montage Jean-Baptiste Alazard Avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent, Roman Villedieu… Durée 1h41