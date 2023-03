Le Festival de Mons, à nouveau amoureux de cinéma

"Quand tu seras grand" d'Andrea Bescond et Éric Metayer, avec Vincent Macaigne et Aïssa Maiga. Le film fait l'ouverture, le vendredi 8 mars, du 38e Festival du film d'amour de Mons. ©Cinéart

Une nouvelle identité

Histoire de repartir sur des bases saines, le Fifa changeait de nom en 2019, devenant plus simplement le Festival international du Film de Mons, tout en gardant l’amour comme fil rouge de sa programmation, mais en dépassant le cliché romantique. Dès 2020, le festival change d’ailleurs de dates, quittant la Saint-Valentin pour le mois de mars, tandis que, durant la crise Covid, il se déroule même en juillet en 2021. Cette année, retour à l’amour avec un nouveau nom (le troisième en quatre ans….) : le Love International Film Festival (LIFF).

Désormais présidé par Jean-Paul Deplus (conseiller communal PS à la Ville de Mons), le festival a été confié à Maxime Dieu, délégué général et responsable de la programmation. Celui-ci et ses équipes ont sélectionné cette année quelque 79 films. Parmi ceux-ci, 62 longs métrages, dont 35 proposés en première en Belgique.

Banks Repeta, le double à l'écran de James Gray dans "Armageddon Time", aux côtés du grand-père, campé par un formidable Anthony Hopkins. ©Universal

35 avant-premières

Les festivités de cette 38e édition débutent ce vendredi soir au Théâtre de Mons, avec la présentation en avant-première du très beau Quand tu seras grand avec Vincent Macaigne et Aïssa Maïga, en présence des réalisateurs Andréa Bescond et Éric Métayer (découverts en 2019 avec le très remarqué Les Chatouilles). En clôture, toujours au Théâtre, on ne manquera pas l’occasion unique de découvrir sur grand écran le sublime Armageddon Time de l’Américain James Gray, resté inédit chez nous.

Cette année, le festival a choisi de mettre à l’honneur l’actrice et réalisatrice française Emmanuelle Bercot. L’autrice de La Fille de Brest (2018) et de De son vivant (2021) donnera une leçon de cinéma ce samedi 11/3 au cinéma Plaza, suivie de la projection de son film La Tête haute (2015). Michel Blanc donnera, lui aussi, une leçon de cinéma, le vendredi 17/3 au Plaza, avant une séance du culte Tenue de soirée (1986) de Bertrand Blier. Tandis que, le 16/3, le compositeur belge Frédéric Vercheval (collaborateur habituel d’Olivier Masset-Depasse et de Lucas Belvaux) donnera, lui, une “leçon de musique”, suivie du film La Place d’une autre (2021) d’Aurélia Georges. Jérôme Enrico sera, lui, présent à Mons pour la présentation, en copie restaurée le 12/3, du Vieux fusil (1975) de son père Robert Enrico, avec Romy Schneider et Philippe Noiret.

Parmi les nombreuses avant-premières à découvrir à Mons, citons encore La Femme de Tchaïkovski du Russe dissident Kirill Serebrennikov (en salles le 5/4), dévoilé en compétition à Cannes. Mais aussi quelques films français à l’affiche des prochaines semaines, comme Tu choisiras la vie de Stéphane Freiss, Une histoire d’amour d’Alexis Michalik, La Plus belle pour aller danser de Victoria Bedos.

La Femme de Tchaïkovski - Russie, France, Suisse - 2h23 - sortie 15/02/23 - 2022 - Réalisateur et scénariste : Kirill Serebrennikov - LEGENDE PHOTO : Odin Lund Biron et Alyona Mikhailova - ©Hype Film - Kinoprime - Charades Productions - Logical Pictures - Bord Cadre - Arte France Cinéma

Trois compétitions

Présidé par Laura Wandel (réalisatrice de l’inoubliable Un monde l’année dernière) et composé, entre autres, de la cinéaste française Anna Falguière et des acteurs français Robinson Stévenin et Yoann Blanc, le jury de la compétition internationale devra départager dix films. Dont le magnifique film belge Tengo sueños eléctricos de la Costaricaine formée à l’Insas Valentina Maurel (grand vainqueur du dernier festival de Locarno). Mais aussi le film franco-belge Le Paradis de Zeno Graton et le film français Le Cours de la vie, réalisé par le Belge Frédéric Sojcher, avec Agnès Jaoui et Jonathan Zaccaï.

Habitué du cinéma des frères Dardenne, le comédien belge Fabrizio Rongione présidera, lui, le jury de la compétition nationale, aux côtés, entre autres, de l’écrivaine et réalisatrice Nadine Monfils et de la réalisatrice belgo-américaine Nicole Palo (autrice du burlesque Emma Peeters en 2018). À leur programme, trois films seulement : Ailleurs si j’y suis avec Jérémie Renier (en salles le 15/3), le second long métrage de fiction de François Pirot après Mobile Home (2012), l’impressionnant Dalva d’Emmanuelle Nicot, qui avait fait sensation à la Semaine de la Critique à Cannes, et Habib, la grande aventure de Benoît Mariage, avec Bastien Ughetto et Catherine Deneuve.

"Dalva" d'Emmanuelle Bercot, un film coup de point sur une gamine (impressionnante Zelda Samson) abusée par son père et qui doit apprendre à redevenir une enfant. ©D.R.

”Chiara”, une pépite italienne

Plus pointue, la Compétition internationale des 400 coups proposera, elle, six films, dont une pépite : Chiara, une vie de sainte en danse et musique de Claire d’Assises par de l’Italienne Susanna Nicchiarelli. La réalisatrice de Nico, 1988 en 2017 et de Miss Marx en 2020 rencontrera le public le lundi 13 mars au Plaza, en compagnie de Philippe Reynaert.

À noter que le festival proposera également, pour la troisième année, un jury citoyen, en collaboration avec le Gsara (asbl bruxelloise consacrée à l’action et à la réflexion sur l’audiovisuel), l’Article 27 et le CPAS de Colfontaine. Composé d’une dizaine d’habitants de la région montoise, celui-ci récompensera un film de la compétition internationale du “prix du regard citoyen”.