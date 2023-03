Samuel Hunter ("The Whale") : "Une phrase d'un étudiant m’a brisé le cœur. Ça a été le déclic pour mon envie d’écrire cette pièce"

”Je suis le scénariste le plus heureux au monde !”, nous confiait, par Zoom, Samuel D. Hunter en novembre dernier. Originaire de l’Idaho, le dramaturge a vu sa carrière basculer quand Darren Aronofsky a vu sa pièce The Whale dans un petit théâtre new-yorkais il y a dix ans et a eu envie d’en faire un film. Mieux, le réalisateur lui a même offert de devenir scénariste, pour adapter lui-même sa pièce et développer le personnage de Charlie, inspiré de sa propre expérience.

”J’ai commencé à travailler sur cette pièce il y a une quinzaine d’années. Comme Charlie dans le film, j’enseignais l’écriture d’essais à la State University du New Jersey. Mes étudiants se débattaient avec ce que je leur demandais, c’est-à-dire de pratiquer une écriture objective, sans émotion… À un moment, désespéré, je leur ai juste demandé, non pas d’écrire un bon essai, mais quelque chose d’honnête. Un des étudiants m’a écrit une phrase, qui est dans la pièce et le film : 'Je crois que je dois accepter le fait que ma vie ne sera pas aussi excitante que je le pensais.' Cela m’a brisé le cœur. Et ça a été le déclic pour mon envie d’écrire cette pièce. Et puis j’ai compris que je devais appliquer ma propre consigne, en écrivant moi aussi quelque chose d’honnête. Au départ, le personnage ne souffrait pas d’obésité. Et plus je me faisais personnel, plus j’ai compris que je devais parler de moi, qui ai grandi dans une petite ville Idaho, qui ai été traumatisé par le fait d’être gay dans une école chrétienne fondamentaliste et qui ai pratiqué, pendant des années, l’automédication par la nourriture…”, se souvient le scénariste, aujourd’hui de corpulence tout à fait normale.

Brendan Frazer, méconnaissable dans "The Whale" de Darren Aronofsky. ©Cinéart

Des personnages complexes

Si The Whale est si percutant, c’est que le film n’hésite pas à creuser le malaise chez le spectateur, en le plaçant face à un personnage littéralement hors norme. Il ne s’agit en effet jamais de livrer un film à thèse sur les dangers de l’obésité, mais bien de décrire un personnage au plus profond de son intimité psychique et physique. “Dans une pièce ou un film, je n’aime pas qu’on me dise quoi penser. Moi, quand j’écris, j’essaye de me focaliser uniquement sur les personnages. Je ne veux pas que ma main soit visible, qu’on entende ma voix dans mes personnages. Je veux que ce soient des êtres humains, qu’ils soient multidimensionnels, comme dans la vraie vie…”, explique le dramaturge.

Malgré la difficulté de ce que vit Charlie dans le film, celui-ci refuse la colère, préférant l’humour et la douceur dans sa relation à son infirmité et aux autres. “Très tôt dans ma carrière, j’ai pris la décision d’écrire des pièces qui ne soient pas cyniques, sur des gens qui ne sont pas cyniques. Même si ce n’est pas très à la mode, c’est comme ça que je voulais vivre ma vie de dramaturge et ma vie personnelle, plaide Sam Hunter. Charlie est quelqu’un qui n’a pas une once de cynisme en lui. Et je crois que Brendan l’a joué sans aucun cynisme. La boucle était bouclée… Au milieu de la souffrance et de la douleur, il y a cette joie, cet amour profond pour les autres.”