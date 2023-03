“Empire of Light” : Olivia Colman à nouveau parfaite dans ce mélodrame de Sam Mendes

Alors que l’année 1980 se termine, l’arrivée dans l’équipe de Stephen (Michael Ward) vient bouleverser l’équilibre d’Hilary. Elle ne reste en effet pas de marbre face à la beauté et au sourire de ce jeune homme noir. Même si, dans l’Angleterre de Margaret Thatcher où le National Front ne cesse de monter, l’amitié en noir et blanc n’est pas toujours bien vue…

Sam Mendes là où on ne l’attend pas

Sacré Sam Mendes : jamais là où on l’attend ! Découvert avec son premier film American Beauty en 1999 (récompensé de 5 Oscars), le cinéaste britannique est devenu une star en signant deux James Bond (le génial Skyfall en 2012 et le moins bon Spectre en 2015). Avant d’émerveiller avec 1917, son film de guerre en (faux) plan-séquence qui nous plongeait au cœur des tranchées de la Première Guerre mondiale. On le retrouve avec un film beaucoup plus personnel, dont la tonalité mélodramatique rappelle celle de ses Noces rebelles, qui confrontaient Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en 2008.

Abordant de très nombreux sujets (la maladie mentale, l’amitié, le désir, la différence, le racisme…), Empire of Light est d’abord et avant tout un cri d’amour au cinéma. À la salle de cinéma tout d’abord — il a construit son magnifique Empire au Dreamland, un vieux parc d’attractions Art Déco de Margate —, où se retrouvent tous les outsiders de la société thatchérienne. Mais aussi à l’imaginaire et aux films, à ce lieu magique fait de grains de lumière flottant dans l’air, où tout est possible, où peuvent encore exister des amitiés et des amours inattendues, et qui constitue un refuge face à l’horreur du monde qui nous entoure. Ce que souligne Mendes très littéralement, montrant lors d’une scène-clé l’Empire résistant à l’assaut de la haine, de la bêtise et de la violence.

Michael Ward et Olivia Colman forment un couple inattendu et attachant dans "Empire of Light" de Sam Mendes. ©Disney

Un film généreux et utopiste

Contant, sans jugement aucun, une rencontre imprévue entre deux êtres séparés par l’âge et l’origine, mais réunis par l’amour du cinéma et la bonté, Sam Mendes nous offre une histoire simple et belle, totalement épurée et hors du temps. Il signe un film généreux et utopiste, enchanteur et réconfortant.

D’autant qu’Empire of Light est porté par un magnifique casting, emmené par une Olivia Colman — dont la carrière cinématographique ne cesse de s’envoler depuis son Oscar pour La Favorite de Yorgos Lanthimos en 2019 — à nouveau au sommet dans le rôle de cette femme qui, au contact d’un homme beaucoup plus jeune, décide de saisir cette chance inattendue pour retrouver le goût de la vie, plutôt que de continuer à s’enfoncer dans la dépression…

Olivia Colman, de nouveau épatante dans "Empire of Light" de Sam Mendes. ©Disney

Empire of Light Mélodrame Scénario et réalisation Sam Mendes Photographie Roger Deakins Musique Thomas Newman Montage Lee Smith Avec Olivia Colman, Michael Ward, Colin Firth, Toby Jones… Durée 1h56