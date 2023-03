“La Syndicaliste” : Huppert, trop âgée pour le rôle, mais diablement ambiguë…

À lire aussi

Après son agression, cette femme austère passe par la case hôpital, où un médecin doit constater le viol, puis est entendue par les enquêteurs. Sa froideur, son détachement par rapport à ce qui lui est arrivé surprennent tout le monde. À tel point que, rapidement, beaucoup en viennent à se poser des questions. A-t-elle réellement été victime d’une agression sexuelle innommable pour tenter de l’intimider dans son combat syndical ou a-t-elle mis elle-même en scène cette agression ? Maureen peut heureusement compter sur le soutien de son mari (Grégory Gadebois).

Huppert, reine de l’ambiguïté

Après La Fille de Brest d’Emmanuelle Bercot (avec Sidse Babett Knudsen dans le rôle d’Irène Frachon) sur le scandale du Mediator — un sujet sur lequel a d’ailleurs travaillé Jean-Paul Salomé pour un film qui ne s’est jamais fait —, voici donc La Syndicaliste, qui s’intéresse à une autre lanceuse d’alerte en France, l’Irlandaise Maureen Kearney.

Ce qui surprend tout d’abord, c’est le choix de l’actrice effectué par Salomé. Isabelle Huppert fait quand même très peu Irlandaise — elle n’essaye d’ailleurs même pas de prendre l’accent. Tandis qu’à 69 ans, elle est un peu âgée pour le rôle, formant un couple mal assorti avec Grégory Gadebois… Et pourtant, comme dans Elle de Paul Verhoeven, l’actrice française n’a pas son pareil pour créer le trouble, pour apporter un sentiment de mystère au comportement de cette femme a priori bien sous tous rapports. Et, in fine, pour créer l’ambiguïté nécessaire au thriller.

Face aux enquêteur, Maureen Kearney (Isabelle Huppert) reste froide, quasi insensible à l'agression dont elle a été victime. ©September

Un combat en arrière-plan

Pour le reste, Jean-Paul Salomé signe un thriller totalement scolaire, manquant cruellement de rythme. Surtout, le réalisateur d’Arsène Lupin (2004), Les Femmes de l’ombre (2008) ou La Daronne (déjà avec Huppert en 2019) passe à côté du vrai sujet du film, les intrications politico-financières du système Areva. Un sujet pourtant toujours d’actualité.

Ainsi, dresse-t-il un portrait totalement fantaisiste d’Anne Lauvergeon (campée par une toujours excellente Marina Foïs), décrite comme une sainte patronne, alors qu’elle est plusieurs fois mise en examen pour avoir poussé Areva à la faillite et mis à mal l’indépendance énergétique de la France. Face à un Yvan Attal totalement caricatural dans le rôle de son successeur à la tête de l’entreprise, Luc Oursel. Paradoxalement, en se concentrant uniquement sur le parcours judiciaire de son héroïne, le cinéaste oublie totalement de rendre hommage à son travail de lanceuse d’alerte, quand Maureen Kearney tenta de mettre en garde contre les transferts de technologies stratégiques de la France vers la Chine avec la vente d’EPR…

Maureen Kearney (Isabelle Huppert) est une proche d'Anne Lauvergon, la patronne d'Areva (Marina Foïs). ©September

La Syndicaliste Thriller De Jean-Paul Salomé Scénario Jean-Paul Salomé et Fadette Drouard (d’après le livre de Caroline Michel-Aguirre) Photographie Julien Hirsch Musique Bruno Coulais Montage Valérie Deseine et Aïn Varet Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Marina Foïs, Yvan Attal… Durée 2h02