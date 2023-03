"L’Envol" : après "Mardin Eden", Pietro Marcello signe un film beau et déroutant

Grandissant auprès de son père, qui gagne sa vie en fabriquant des jouets en bois, Juliette (Juliette Jouan) devient une jeune fille romantique, passionnée de musique. Un jour, une sorcière lui prédit qu’elle quittera enfin son village pour voir le monde, emmenée par un navire aux voiles écarlates…

D’après un roman russe

Révélé à la Mostra de Venise en 2019 avec sa formidable adaptation de Martin Eden de Jack London (qui avait valu le prix d’interprétation à Luca Marinelli, l’un des acteurs du magnifique Les Huit montagnes de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch), Pietro Marcello faisait l’ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs, en mai 2022 à Cannes, avec son nouveau film L’Envol. Et à nouveau, l’Italien signe une adaptation littéraire très libre, cette fois du roman Les Voiles écarlates du Russe Alexandre Grine (1880-1932).

Publié en 1923, ce classique de la littérature russe pour enfants avait déjà été porté à l’écran par Alexandre Ptouchko en 1961 — après la période stalinienne, durant laquelle l’œuvre de Grine était considérée comme trop esthétisante, pas assez révolutionnaire. Marcello déplace l’action dans le nord de la France, quelque part au bord de la mer…

Dans "L’Envol", Pietro Marcello révèle deux acteurs débutants formidables: Raphaël Thierry et Juliette Jouan. ©Paradiso

Un conte à mi-chemin entre réalité et rêve

Le cinéaste italien reste fidèle à son style, optant pour une mise en scène très particulière, entre images d’archives (vraies ou fausses), approche quasi documentaire, photographie un peu passée et beaucoup de gros plans. De quoi déstabiliser le spectateur, mais aussi donner une impression d’immédiateté, un ancrage très terrien, organique de ce récit pourtant ampli d’éléments fantastique. Marcello ne renonce en effet pas au merveilleux du livre, puisque l’on retrouve ici une sorte de Gepetto, une sorcière, un prince charmant…

À mi-chemin entre réalité et rêve, le cinéaste signe en effet une véritable féerie. Mais L’Envol va plus loin. Car Marcello décrit avant tout l’émancipation d’une jeune fille, qui va apprendre à dépasser les contes de fées pour découvrir la poésie et les écrits révolutionnaires de Louise Michel (dont le poème L’Hirondelle, qu’elle chante). De quoi la pousser à rêver plus grand, à oser songer à la liberté dans un monde d’hommes violents et agressifs. À l’exception de son père, un bon géant aux mains d’or, et de ce prince charmant tombé du ciel à bord de son avion, campé par un Louis Garrel parfaitement à l’aise dans un film qui joue habilement des références au cinéma français, dont celui de Christophe Honoré, avec qui il partage le goût pour le conte musical. Léger et élégant, l’acteur et réalisateur parisien contraste parfaitement avec la douce Juliette Jouan et l’impressionnant Raphaël Thierry. Deux comédiens non professionnels absolument épatants, qui apportent une belle singularité à ce conte pas comme les autres.

Dans "L'Envol", Juliette Jouan campe Juliette, une jeune fille qui rêve d'évasion dans un petit village du Nord de la France. ©Paradiso

L’Envol Conte musical De Pietro Marcello Scénario Geneviève Brisac, Maurizio Braucci et Pietro Marcello (d’après le roman Les Voiles écarlates d’Alexandre Grine) Photographie Marco Graziaplena Musique Gabriel Yared Montage Carole Le Page et Andrea Maguolo Avec Juliette Jouan, Raphaël Thierry, Louis Garrel, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau… Durée 1h40