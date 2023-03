"J’aime beaucoup la littérature russe. Tout comme le cinéma soviétique. Peut-on encore dire cela aujourd’hui ?"

Très nerveux, le cinéaste dévore des bonbons en répondant, en français, aux questions de la poignée de journalistes qui l’entourent. À 46 ans, l’Italien paraît sûr de lui et de son approche du cinéma, radicalement différente de la norme.

Et il séduit à nouveau avec L’Envol, nouvelle adaptation littéraire, cette fois des Voiles écarlates du Russe Alexandre Grine. “Après Martin Eden, je n’ai pas ressenti la nécessité de réaliser une fiction”, explique le cinéaste, qui, entre-temps, a signé Per Lucio, très beau documentaire consacré au chanteur italien Lucio Dalla, et participé au film documentaire collectif Futura, notamment avec Alice Rohrwacher.

Vivant alors en France, le cinéaste avait reçu une offre d’une boîte de production française pour faire un film. À la même période, il tombe, par hasard, sur Les Voiles écarlates. “J’aime beaucoup la littérature russe. Tout comme le cinéma soviétique, que j’ai étudié. Peut-on encore dire cela aujourd’hui ? Ce roman est très particulier. Grine est un écrivain pacifiste, qui a eu beaucoup de problèmes durant la période stalinienne…”

Pietro Marcello, au 76e Festival du film de Venise, où il présentait en Compétition "Martin Eden", qui valut le prix d'interprétation à son acteur Luca Marinelli (revu ensuite dans "Les Huit montagnes" de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch). ©Reporters / Photoshot

Une histoire universelle

Comme il avait situé l’intrigue de Martin Eden à Naples du début du XXe siècle, Marcello déplace cette fois l’histoire dans un petit village côtier du nord de la France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. “C’est une histoire universelle et très simple. On aurait pu l’adapter n’importe où, au Liban, aux Pays-Bas…, estime le réalisateur, qui aime aborder cette période historique dans ses films. “Si on n’apprend pas des erreurs du passé, on voit ressurgir la guerre. On est toujours en guerre, même si l’on ne s’en rend pas compte. Peut-être pas ici à Cannes, mais en Ukraine, en Syrie, hier au Liban… On a besoin de l’Histoire pour comprendre le futur.”

Un des changements majeurs par rapport au roman, publié il y a tout juste un siècle, c’est la disparition de la figure du prince charmant, remplacée par un charmant pilote d’avion tombé du ciel, campé par Louis Garrel. “On a fait une adaptation moderne car, aujourd’hui, plus personne ne croit au prince charmant. Une fille n’a plus besoin d’un homme qui arrive et prenne la place de son père, explique Marcello. Comme le disait Marco Ferreri, l’homme n’a pas sa place dans cette société moderne… Chez nous, le prince qui débarque est un looser. Et à la fin, plutôt que de rester avec Louis Garrel, Juliette préfère lire et chanter un poème de la Communarde Louise Michel. Car, cette fermette où ils vivent est une communauté, c’est un endroit où les gens se protègent. C’est une famille moderne, recomposée. Raphaël est un père moderne. À Naples, d’où je viens, la mère garde les enfants à la maison et le père, qui travaille, n’a pas de relation avec eux. Le film parle d’émancipation des filles, mais aussi des hommes. Juliette vit avec son père, avec Adeline, avec le forgeron. C’est une sorte de cour des miracles, avec des gens rejetés par les villageois…”

Dans "L’Envol", Juliette (Juliette Jouan) et son père Raphaël (Raphaël Thierry) vivent dans une fermette à l'écart du village appartenant à Adeline (Noémie Lvovsky). Un vrai refuge pour les marginaux... ©Paradiso

Une esthétique très particulière

L’Envol peut dérouter par les choix radicaux opérés par Pietro Marcello, qui cadre tous ses films lui-même pour être au plus proche de ses acteurs, souvent dans de très gros plans. Même s’il affirme que le style est le cadet de ses soucis. “Pour moi, c’est vraiment une question très pratique, comme un ouvrier qui fait son boulot. […] On est dans le cadre d’un film historique, mais on n’utilise pas de caméra fixe ou de dolly, qui mènent à la virtuosité. Le contrepoint vient de l’utilisation de la caméra à l’épaule. Je ne voudrais pas devenir un virtuose. Je n’aime pas la virtuosité, qui mène à quelque chose d’académique.”

L’esthétique est pourtant primordiale dans son cinéma, qui joue notamment sur une frontière assez floue entre fiction et documentaire, dont est issu Pietro Marcello. “Je ne pourrais pas faire une fiction sans la méthode documentaire, car j’ai l’habitude de travailler sur l’imprévu. J’ai besoin de m’adapter aux acteurs, avec qui la relation doit d’abord être humaine, totalement horizontale. Je déteste le système corporatiste du cinéma. Avant d’être un bon comédien, Raphaël (Thierry, très impressionnant dans son premier grand rôle à l’écran), c’est un homme extraordinaire, qui apporte quelque chose de plus au film que juste être un bon comédien.”

L’autre élément capital de l’esthétique de Pietro Marcello, c’est son utilisation des archives au sein de la fiction. L’Italien se définit d’ailleurs lui-même comme archiviste et, après L’Envol, pour se reposer de la fiction, il va s’atteler à un nouveau film d’archives (comme l’était Per Lucio). “Je ne pense pas que la fiction puisse rivaliser avec la puissance des archives. Dans Martin Eden par exemple, on a ce bateau que l’on voit disparaître sur l’océan. Ce n’est pas possible de réaliser une séquence comme celle-là. C’est pour une question de budget, mais aussi de puissance de l’image. Les archives sont largement supérieures à la fiction. Filmer la scène du début de L’Envol, avec les soldats sur le champ de bataille, cela coûterait beaucoup trop cher. C’est mieux d’utiliser l’argent pour autre chose, pour l’hôpital, l’école… Je suis contre les gros budgets. Du coup, je préfère utiliser les archives, qui sont plus puissantes que tout ce que l’on pourrait recréer… ”, théorise le cinéaste.

Juliette Jouan et Raphaël Thierry, les deux révélations de "L’Envol" de Pietro Marcello. ©Paradiso

Besoin de merveilleux

Si, par sa mise en scène, le film est ancré dans une forme de réalisme, Marcello ne délaisse pas pour autant le merveilleux présent chez Grine, faisant appel à de nombreux éléments fantastiques. “On a besoin d’utopie. L’utopie, c’est l’espoir. Je suis utopiste. Je suis libertaire, mais sans espoir, on n’est rien”, clame-t-il.

Par l’utilisation de la musique et des chansons, Pietro Marcello lance également quelques clins d’œil au cinéma de Jacques Demy. “Je n’ai pas de modèle. Mais j’aime Jacques Demy, parce qu’il a fait un cinéma très populaire et qu’il a apporté l’opérette au cinéma. C’est qui est très difficile à faire. Je suis content si on me rapproche de Demy ; c’est pas mal… Comme je suis content quand on me dit sentir l’influence de Pasolini dans mes films précédents… ”, conclut le cinéaste. Pas du genre à pratiquer la fausse modestie…