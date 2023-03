“Scream 6” : la suite du “requel”, du déjà vu

Wes Craven est mort en 2015, mais les producteurs continuent de surfer sur le succès de sa saga, lancée en 1996 avec une géniale série B qui s’amusait des clichés éculés du cinéma horrifique. Mais si Scream était une parodie des slashers, l’auteur de Freddy ou de La Colline a des yeux n’avait rien perdu de sa capacité à terroriser les spectateurs.

En 2022, Scream 5 multipliait les clins d’œil à la quadrilogie qui le précédait, assumant à plein le fan service. Tout occupé à jouer la parodie de la parodie de la parodie, le film oublie totalement de nous faire peur. Toujours à la barre de Scream 6, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett redressent le tir, avec un film moins gag et nettement plus gore.

Certes, l’aspect méta est toujours là. On n’est pas dans la suite du “requel” (le fameux remake-suite qu’Hollywood aime tant, pratiqué dans Scream 5), mais on est cette fois carrément dans une “franchise”. Tout est donc possible, même la disparition des personnages principaux, théorise l’un des personnages… Pour le spectateur, le jeu ne consiste donc plus à chercher qui peut être le, la ou les tueur(s), mais à se pâmer devant l’imagination des scénaristes à réussir, encore et toujours, à nous mener en bateau, malgré les tonnes d’incohérences.

Les fans se délecteront. Les autres auront l’impression d’une énième redite…

Sam (Melissa Berrera) et Tara (Jenna Ortega) Carpenter, deux soeurs à la poursuite d'un tueur. Ou de deux tueurs? Ou trois? Ou bien est-ce elles les tueuses? On s'y perd dans "Scream 6"... ©© 2022 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

Scream 6 Slasher franchisé Réalisation Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett Scénario James Vanderbilt et Guy Busick Avec Courteney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Hayden Panettiere, Mad’in Gooding… Durée 2h03