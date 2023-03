Né en 1935 à Tel-Aviv, dans ce qui était alors la Palestine sous Mandat britannique, Topol rejoint une troupe de l'armée israélienne où il effectue son service militaire comme acteur et chanteur après la création d'Israël (1948).

Son service achevé, il s'installe dans un kibboutz avec sa femme où il travaille comme mécanicien tout en continuant à jouer dans une troupe de théâtre qu'il a contribué à fonder.

Il est révélé au grand public israélien en 1964 par le film "Sallah Shabati", comédie dramatique sur les déboires des immigrants juifs en provenance de pays arabes. Son rôle lui vaut un premier Golden Globe (révélation masculine de l'année) et la consécration dans son pays.

En 1966, il joue un rôle secondaire au côté de Kirk Douglas dans le film hollywoodien "L'ombre d'un géant" et enchaîne l'année suivante sur les planches à Londres comme Tevye dans "Un violon sur le toit" après avoir joué ce rôle en Israël pendant plusieurs années.

L'adaptation au cinéma en 1971 de cette comédie musicale comptant les difficultés quotidiennes d'un homme simple dans un "shtetl" (village juif d'Europe de l'Est) sur fond d'antisémitisme montant dans la Russie tsariste lui apportera un second Golden Globe et la première sélection d'un acteur israélien aux Oscars.

Il continue ensuite sa carrière au cinéma et au théâtre avec une apparition notable en 1981 dans le James Bond "Rien que pour vos yeux", où il incarne un trafiquant grec allié de l'espion britannique au côté de Roger Moore et de l'actrice française Carole Bouquet. Il enregistre aussi plusieurs albums comme chanteur.

En 2015, Topol reçoit du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le Prix d'Israël, récompense la plus prestigieuse du pays, "pour sa contribution particulière à la société et à l'État d'Israël".

M. Netanyahu a exprimé jeudi "sa grande tristesse" de voir disparaître l'un des "plus grands artistes" du pays. "Topol était un artiste au jeu très riche, doté d'un grand charisme [qui] a représenté fièrement Israël dans le monde entier", a déclaré le Premier ministre dans un communiqué.

L'acteur, qui était président d'une association d'aide aux enfants atteints de maladies chroniques, souffrait lui-même de la maladie d'Alzheimer.