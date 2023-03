“Luther : Soleil déchu” : retour en enfer pour Idris Elba sur Netflix

Un tueur en série sadique

Dès sa création en 2010, la série Luther a offert une vision très sombre du travail de la police, à travers un personnage rongé par ses démons intérieurs, parcourant les bas-fonds londoniens et sondant les bas-fonds de l’âme humaine. Et plus que jamais, Luther replonge en enfer — la référence est explicite et omniprésente, aussi bien thématiquement que visuellement — dans cette nouvelle enquête sous forme de long métrage. Produite par BBC Films, Luther : Soleil déchu a connu une brève sortie en salles en Grande-Bretagne, avant sa mise en ligne ce vendredi 10 mars sur Netflix.

Confié à Neil Cross, le créateur de cette série qui a fait les beaux jours de la BBC, avec 5 saisons diffusées entre 2010 et 2019, le scénario reprend là où s’arrêtait la dernière saison, avec l’arrestation de Luther. Lequel va vivre un véritable cauchemar éveillé, sur fond de chantage en ligne et d’exploitation des plus bas instincts humains. Placé face à un super vilain digne d’un James Bond (et aux motivations aussi primaires), Luther est ici présenté comme une sorte de super-héros (sans super-pouvoir, sinon celui de sonder les âmes). Jusqu’au plan sur le justicier campé au sommet d’un immeuble londonien, toisant la ville, son iconique manteau en laine gris flottant au vent telle une cape…

Déjà auteur de quatre épisodes de la série, Jamie Payne — qui a fait toute sa carrière à la télévision anglaise — signe une mise en scène efficace, mais sans génie. Tandis qu’Idris Elba — qui avait décroché en 2012 le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique pour ce rôle emblématique qui en fit une star — campe un Luther plus cabossé que jamais dans un téléfilm de prestige qui ravira sans aucun doute les fans de la série.

Jon Luther (Idris Elba), plus cabossé que jamais dans sa dernière en quête sur la piste d'un tueur en série sadique... ©2023 Netflix, Inc.

Luther : Soleil déchu – Luther. The Fallen Sun Polar De Jamie Payne Scénario Neil Cross Photographie Larry Smith Musique Lorne Balfe Montage Justine Wright Avec Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley… Durée 2h09