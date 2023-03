François Pirot : “On a tous besoin de se reconnecter”

guillement Kore-Eda disait: "Devenir adulte, c’est probablement arriver à rire de soi." C'est une très très belle définition, je trouve.

Cette idée de film est née, chez Pirot, de la découverte d’Henry David Thoreau (1817-1862) et de la lecture de son livre La Vie dans les bois, où le philosophe et poète américain racontait son expérience d’être resté à l’écart de la civilisation pendant deux ans. “À cette époque de ma vie, j’étais, comme les personnages de mon film, dans une période de flottement, d’interrogations et d’insatisfaction. Et je me suis dit : c’est quelque chose que je pourrais faire, qui n’est pas si fou que ça en fait. Tout à coup, cette possibilité de faire un pas de côté m’a vachement soulagé”, explique le réalisateur de 46 ans, originaire de Neufchâteau. Lequel confie avoir un rapport très particulier avec la nature.

Alors qu’il allait devenir père pour la première fois, François Pirot s’est ainsi acheté une cabane en forêt, pour se ressourcer… “Je pense qu’on est quand même une espèce du règne animal et que, comme mes personnages, qui sont tous déconnectés, on a besoin de se reconnecter, car on perd le contact avec la nature. Ça ne veut évidemment pas dire qu’il faut nécessairement revivre dans les bois…”

Des poules sans tête

Si la situation du film et les thèmes qu’il aborde font écho aux questionnements nés chez beaucoup durant l’expérience du confinement, le réalisateur travaillait sur Ailleurs si j’y suis bien avant la crise du Covid. “Le Covid a fonctionné comme un révélateur de choses qui étaient déjà là, estime-t-il. Il a mis en lumière des dysfonctionnements du système. Il nous a montré qu’on courait comme des poules sans tête, sans savoir où on allait…”

Ainsi, Mathieu, le personnage de Jérémie Renier — que le cinéaste a choisi pour sa forte présence physique, l’acteur ayant de nombreuses scènes sans dialogue —, subit son existence, plutôt qu’il ne la vit. “On a travaillé cela avec Jérémie. Je lui disais : 'Tu es est un somnambule, tu ne regardes pas les gens dans les yeux. Tu avances, mais tu ne réfléchis pas, tu fais simplement…' […] Comme les autres personnages, il est temps pour lui de s’interroger sur sa vie, mais il est incapable de le faire. Inconsciemment, il ressent donc ce besoin de faire ce pas de côté, d’aller dans la nature et d’en revenir davantage maître de ce qui lui arrive. D’autant plus qu’il est arrivé à un certain âge. L’âge des personnages est quelque chose qui m’intéresse vraiment beaucoup. D’ailleurs, tous les personnages, même les plus secondaires, sont dans des moments de transition, liés à un âge de la vie ou à une étape de la vie, qu’ils ont du mal à traverser sans déraper. J’avais envie de développer cette thématique à travers plusieurs personnages, comme une variation sur le même thème”, explique le réalisateur. Autour de Jérémie Renier, orbitent en effet quatre autres personnages, campés par la Québécoise Suzanne Clément, le Suisse Jean-Luc Bideau et les Français Samir Guesmi et Jackie Berroyer.

guillement Il existe une injonction contemporaine à vivre des choses exceptionnelles.

Si le thème d’Ailleurs si j’y suis, la crise existentielle, est très sérieux, François Pirot opte pour une forme de légèreté, car il ne voulait pas d’un film pesant ou trop sombre. “Même s’ils sont dans des crises très angoissantes, ce sont quand même des personnages d’une classe assez privilégiée, commente-t-il. Ils ont le confort de pouvoir s’interroger sur leur vie. Beaucoup de gens n’ont même pas ce luxe. Par rapport à ce type de milieu socio-économique, ça me semble plus juste d’avoir une forme de distance et d’ironie. […] Une des fonctions de l’art, c’est de faire un pas de côté et de pouvoir se regarder avec distance, tendresse, ironie et d’arriver à rire de nous-mêmes. Les personnages sont évidemment le reflet de mes propres angoisses. Si on écrit, c’est aussi pour arriver à prendre de la distance et rire de soi…”

François Pirot: "Jérémie Renier doit jouer quelque chose qui est a priori pas très intéressant pour un acteur. Quand il est dans la forêt, il n'y a plus de sous-entendus, il est juste ici et maintenant. J'avais besoin d'un acteur avec une présence physique très forte, car j’allais le filmer dans des moments où il se contente de regarder la Lune, de parler à une mésange. Jérémie a clairement ça..." ©Cinéart

Le mythe du développement personnel

Son sujet, Pirot l’aborde aussi avec une forme d’ironie, à travers des personnages qui, finalement, n’ont peut-être pas envie d’aller au bout de leur fantasme de changement de vie… “C’est comme ces gens qui disent : ‘Ah si j’avais du temps, j’écrirais un roman.’ Que se passerait-il si quelqu’un les payait pendant un an pour le faire ? Est-ce qu’ils y arriveraient ? Ont-ils vraiment envie d’écrire ce roman ? Pas sûr, en fait… On a besoin de se créer un rêve, de faire fonctionner son imaginaire, mais on n’est peut-être pas à la hauteur de ce rêve… Et ce n’est pas nécessairement grave. Ces rêves, très impulsifs, que je donne aux personnages sont sans doute aussi liés à une injonction contemporaine de vivre des choses exceptionnelles. Il y a une insatisfaction chez eux de s’inscrire dans une vie qui, à leurs yeux, serait, trop conventionnelle. Car aujourd’hui, on est poussé à se dépasser, à avoir un destin exceptionnel…”, réfléchit le cinéaste.

Lequel rapproche cette injonction de la philosophie du développement personnel, qui rend chacun responsable de son malheur, qui encourage chacun à se donner les moyens d’être heureux, d’aller au bout de ses rêves… “Cela met complètement de côté la responsabilité de la société et du système économique dans lequel on se trouve. Ce n’est pas étonnant que cette psychologie du développement personnel ait été financée par de grandes sociétés… Le système maintient les gens dans l’aliénation, mais il faut créer le mythe que, si vous voulez vivre autre chose, ça ne tient qu’à vous…”