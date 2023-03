Polémique aux Oscars : la réaction d’Angela Bassett après la victoire de Jamie Lee Curtis ne passe pas (VIDEO)

Les Oscars ont rendu leurs verdicts la nuit dernière à Hollywood avec un véritable triomphe pour la comédie “Everything Everywhere All At Once”. Si Michelle Yeoh est rentrée dans l’histoire en devenant la première actrice d’origine asiatique à remporter l’Oscar de la meilleure actrice, l’Oscar pour le meilleur second rôle féminin remis à Jamie Lee Curtis n’a pas fait que des heureux.