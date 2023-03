“Ailleurs si j’y suis” : L’appel de la forêt avec Jérémie Renier et Jackie Berroyer

Besoin de se sentir vivre

Cela fait dix ans qu’on n’avait plus de nouvelles de François Pirot (à l’exception du documentaire Eurovillage en 2016). Dans son second long métrage de fiction, l’ancien coscénariste de Joachim Lafosse (sur Élève libre, Nue Propriété ou plus récemment Les Intranquilles) retrouve d’ailleurs des thèmes communs à son premier film Mobile Home en 2012, qui mettait en scène deux quasi-trentenaires décidant de partir à l’aventure en camping-car. Un film auquel Pirot fait d’ailleurs un clin d’œil ici, à travers le personnage du voisin (Samir Guesmi), qui rêve de repartir sur les routes dans sa caravane, avec son meilleur ami…

Tous les personnages d’Ailleurs si j’y suis se démènent avec les mêmes questionnements, sans doute plus forts encore alors qu’ils ont tous passé, plus ou moins largement, la quarantaine. Tous rêvent de changer de vie, de retrouver du sens. Que ce soit en s’installant au bord d’un lac, en prenant la route avec son sac de camping sur le dos ou en suivant des cours de taï-chi et en rêvant d’un voyage en Amazonie à la rencontre des derniers “hommes libres”.

Une forêt, un lac, du calme... Il n'en faut pas plus à Mathieu (Jérémie Renier) pour être heureux dans "Ailleurs si j'y suis" de François Pirot. ©Cinéart

Aliénation de la société

Mettant en scène l’aliénation de la société de consommation, Ailleurs si j’y suis est une satire douce-amère de l’air du temps. Assez désabusée, cette comédie décalée ne cache rien de la difficulté, du courage qu’il faut pour quitter le confort de son train-train quotidien et oser assumer son désir d’ailleurs, d’autre chose… Et d’ailleurs, est-ce réellement un désir ou une pression sociale ?

Si les personnages sont joliment croqués (et portés par un chouette casting hétéroclite), Ailleurs si j’y suis finit malheureusement par tourner en rond, quitte à revenir à son point de départ. De quoi donner l’impression que ce scénario aurait fait un excellent court ou moyen métrage, alors qu’il peine à se renouveler sur la longueur. On regrette par ailleurs que Pirot ne conserve pas plus la tonalité fantastique et de mystère qu’il parvient à distiller au début du film, pour se tourner vers une forme d’étrangeté et de loufoquerie plus attendues.

Mathieu (Jérémie Renier) se voit confier par son patron (Jean-Luc Bideau) son entreprise de travaux publics. Mais ce n'est pas de cela dont il rêve... ©Cinéart

