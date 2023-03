Comédie pas désagréable (mais formatée), "Les Têtes givrées" surjoue la positivité

Pourtant, l’ancien guide de haute montagne parvient à allumer une petite lumière dans leurs yeux, en les emmenant en sortie scolaire au cœur d’un sublime glacier. Face à cette nature majestueuse, menacée par le réchauffement climatique — si l’on ne fait rien, 90 % des glaciers auront disparu en 2100 —, ses élèves décident de se mobiliser pour organiser la sauvegarde du glacier. Leur projet de fin d’études consistera ainsi à couvrir un hectare de glace de bâches blanches chargée de refléter les rayons du soleil et tenter ainsi de ralentir la fonte… Mais dans la petite ville touristique, tout le monde ne voit pas le projet d’un bon œil…

La Génération climat

“Ta planète, tu la veux bleue ou bien cuite ?” Dans la classe des Têtes givrées, trône un des slogans des manifestants des Marches pour le climat qui, à la veille de la crise Covid, ont fait naître dans la jeunesse l’espoir d’un monde nouveau… Inspiré de ces expériences et de cette aspiration des jeunes à ne plus subir mais agir, le second long métrage de Stéphane Cazes (10 ans après Ombline avec Mélanie Thierry) apparaît déjà quelque peu dépassé. À travers son récit enjoué et optimiste, Les Têtes givrées surjoue la positivité, la philosophie des petits pas et autres colibris. Alors que la conséquence de l’échec de la Génération climat, c’est plutôt la gueule de bois, la grande déprime, le monde d’après ressemblant désespérément au monde d’avant. En pire…

Mené par un Clovis Cornillac à l’aise dans les habits du prof bourru (doublé de celui du psy) mais derrière ses élèves, Les Têtes givrées est une comédie pas désagréable, mais totalement formatée…

Comment empêcher la fonte du glacier? En y plaçant des bâches réfléchissant les rayons du soleil! Voilà l'idée folle de ces "Têtes givrées". ©Vertigo

Les Têtes givrées Comédie positive De Stéphane Cazes Scénario Stéphane Cazes et Isabelle Fontaine Photographie Thierry Pouget Musique Mathieu Lamboley Montage Jeanne Kef Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Bétina Flender, Matteo Salamone… Durée 1h30