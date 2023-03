Keira Knightley à la poursuite de “L’Étrangleur de Boston” sur Disney+

Réveillant dans l’inconscient collectif le souvenir de Jack l’Éventreur, cette affaire a profondément marqué l’Amérique. Dès 1965, un premier film s’en inspire : Le Tueur de Boston. Trois ans plus tard, Richard Fleischer signe L’Étrangleur de Boston, avec Tony Curtis dans le rôle du tueur et Henry Fonda dans celui de son traqueur, qui retrace la thèse officielle de la police. Plusieurs téléfilms suivront.

Journalisme d’investigation

Écrit et réalisé par Matt Ruskin (connu pour Crown Heights en 2017), L’Étrangleur de Boston est un thriller rondement mené, qui aurait mérité une sortie en salles, mais qui est sorti directement sur Hulu aux États-Unis, sur Disney+ chez nous. Choisissant la forme, très hollywoodienne, du film d’enquête journalistique, cette production soignée s’inscrit dans le sillage de classiques comme Les Hommes du Président de Pakula, Pentagon Papers de Spielberg, Spotlight de Tom McCarthyou (qui se déroulait déjà à Boston) ou le récent She Said, qui revenait sur l’affaire Weinstein.

En tête d’affiche, la star anglaise Keira Knightley campe Loretta McLauglin, cette journaliste ambitieuse rêvant de quitter la rubrique lifestyle pour écrire de vrais papiers et qui va pousser son rédacteur en chef à lui faire confiance (Chris Cooper) et à la placer en binôme avec une journaliste chevronnée campée par Carrie Coon (connue pour les séries The Leftovers et Fargo).

Dans "L'Étrangleur de Boston", Keira Knightley donne la réplique à Chris Cooper, parfait dans le rôle du rédacteur en chef... ©© 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Un point de vue féminin sur l’affaire

Relisant, 70 ans plus tard, les faits historiques selon d’autres théories apparues depuis, Ruskin choisit de poser sur cette série de crimes un regard féminin. Non seulement à travers cette héroïne s’affirmant professionnellement grâce à cette affaire, mais aussi par la thèse défendue ici, celle de meurtriers multiples.

Arrêté en 1964, Albert DeSalvo n’a jamais été jugé pour cette série de crimes, dont il s’est pourtant attribué la paternité dans des aveux très détaillés, mais sans preuve matérielle. Si, en 2013, bien après sa mort, on a pu, grâce à l’ADN, le relier formellement au dernier crime, celui de Mary Anne Sullivan, une étudiante de 19 ans, beaucoup pensent en effet que, vu la diversité du profil des victimes (âgées de 19 à 85 ans), cette série de crimes ne peut pas être l’œuvre d’un tueur unique.

Ce qui fait dire très justement à Keira Knightley dans le film : “Les hommes tuent les femmes. Albert n’est pas le premier, ni le dernier… ” Une réplique qui fait parfaitement écho au magnifique La Nuit du 12 de Dominik Moll, grand gagnant des récents oscars. C’est en mettant l’accent sur cette notion de féminicide — qui n’existait pas alors — que ce thriller efficace apporte un éclairage très contemporain.

Carrie Coon et Keira Knightley, un duo de choc pour Disney+. ©© 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

L’Étrangleur de Boston / Boston Stangler Polar Scénario et réalisation Matt Ruskin Photographie Ben Kutchins Musique Paul Leonard-Morgan Montage Anne McCabe Avec Keira Knightley, Carrie Coon, Chris Cooper, Morgan Spector… Durée 1h52