Emmanuelle Nicot : “Comment redevient-on soi-même quand on sort de l’emprise ?”

Emmanuelle Nicot, réalisatrice de "Dalva". ©Cineuropa

Dalva aborde la question de la pédophilie. Pourquoi un sujet aussi douloureux pour votre premier film ?

La question de l’inceste est le sujet souterrain, le point de départ. C’est vraiment plus un film sur la résilience, la reconstruction. C’est ce chemin vers la lumière qui m’intéressait. Après, c’est un imbroglio de plusieurs choses. Il y a la question de l’emprise, que j’ai beaucoup explorée dans mes courts métrages précédents et que j’avais envie de continuer à explorer dans Dalva. Ensuite, j’ai fait une immersion dans un foyer pour adolescents, qui a été vraiment fondatrice dans l’écriture de Dalva. J’y ai rencontré beaucoup d’enfants placés qui avaient un peu pour thématique commune le déni. Quel que soit le type de maltraitance dont ils avaient été victimes, ces enfants continuaient à faire bloc avec leurs parents, contre la justice. Ils ne comprenaient pas leur placement. Je me suis dit qu’il y avait un film à faire, parce que la colère n’est pas toujours là où on pense qu’elle est.

Vous avez effectué cette immersion dans l’idée de faire un film sur ce sujet-là ?

Mon court métrage précédent, À l’arraché, se passait déjà dans un foyer pour enfants placés. J’avais envie de continuer à travailler dans cette arène, mais je n’avais pas du tout en tête l’idée de l’inceste. Et puis, au fil des rencontres, lors de ce travail très immersif, très documentaire, m’est arrivée une bribe d’histoires venant d’un ancien éducateur spécialisé. Celui-ci m’a raconté que son travail consistait à aller chercher des enfants à leur domicile, quand il y avait des suspicions de maltraitance. Un jour, on l’a appelé pour une petite fille de six ans, qui vivait seule avec son père. Il s’est retrouvé face à une enfant hyper sensuelle, hyper sexuée, qui était dans un jeu de séduction par rapport à lui, alors qu’elle était un petit bout de six ans… Cette histoire m’a profondément marquée. Je me suis dit : qui serait cette petite fille à l’âge de douze ans, à l’âge des premiers émois, des premières histoires d’amour, à l’âge de la puberté ? C’est comme ça que m’est venue l’idée de Dalva…

Racontant un retour vers l’innocence, Dalva est un film assez lumineux et même drôle par moments…

L’idée de la légèreté, c’est sûr. C’est vraiment profondément comme ça que j’ai voulu voir mon film, comme un retour vers l’enfance. Pour moi, la légèreté, l’humour vont aussi avec l’adolescence. J’ai bien sûr eu envie de mettre de l’humour dans le personnage de Samia (qui partage la chambre de Dalva au foyer, NdlR), que je voulais à la fois hyper sombre et très drôle. Mais j’ai quand même été très étonnée, à Cannes, de voir autant de gens rire à pleins de moments. Je ne me connaissais absolument pas ce pouvoir de faire rire !

"Dalva", un premier film coup de poing d'Emmanuelle Nicot sur une ado abusée par son père. ©Caroline Guimbal / Helicotronc / Tripode

Dans le film, Alexis Manenti campe l’éducateur, une figure paternelle qui permet à Dalva de réapprendre ce qu’est un homme…

Le film a été écrit avec ces deux relations toujours en parallèle dans ma tête. La figure qui éduque, à la base, c’est le papa de Dalva. Et quand elle arrive dans ce foyer, d’un coup, ça devient son éducateur. Cette question du transfert est très dangereuse. Cela se produit souvent auprès des enfants placés vis-à-vis de leurs éducateurs. On est dans une relation très délicate. Le scénario a d’ailleurs beaucoup bougé pendant quatre ans et demi concernant cette relation entre Dalva et son éducateur. Mais ça a toujours été un homme, car c’était là qu’il y avait quelque chose de tendu et d’intéressant.

Pour montrer, visuellement, ce retour à l’enfance de Dalva, vous filmez beaucoup son corps, sa façon de bouger, de marcher, de s’habiller…

J’ai voulu que Dalva soit très sensuelle, très élégante, très féminine, mais j’ai vraiment essayé de ne pas la sexualiser. Eva Ionesco (écrivaine française qui, dans son enfance, a servi de modèle, parfois nue, pour divers photographes, dont sa mère Irina Ionesco, NdlR), qui a été une de mes muses pour écrire ce film, elle, a été très sexuée, Dalva pas du tout. Mais oui, c’était une façon de représenter visuellement la question de l’emprise. Quand on est sous l’emprise de quelqu’un, on est habillé, déguisé par le regard de l’autre ; on n’est pas soi-même. Comment redevient-on soi-même quand on sort de l’emprise ? À travers les vêtements, le maquillage, on pouvait, d’une manière cinématographique, parler de ce chemin-là. Dalva se vit comme une femme et, progressivement, va retourner vers l’enfance. Il y avait plein de choses à faire, visuellement, autour de cela.

guillement Filmer le corps de Dalva était une façon de représenter visuellement la question de l’emprise.

Zelda Samson, la jeune comédienne qui joue Dalva, est troublante de maturité…

Elle a quelque chose à la Romy Schneider. C’est aussi pour ça que j’ai eu un coup de foudre absolu pour elle. Quand j’ai rencontré Zelda, qui avait onze ans à l’époque — elle en a douze au moment du tournage —, je l’ai trouvée magnétique. On avait du mal à lui donner un âge. Quand on la filme de face, elle fait très poupine. Dès qu’on la filme de profil, on pourrait croire à une jeune fille de 16-17 ans. Elle générait ce trouble. On a bien sûr accentué cela avec une recherche visuelle au niveau des costumes, du maquillage, de la coiffure, mais elle avait ce truc en elle.

Comment l’avez-vous dénichée ?

Je ne cherchais évidemment pas du tout quelqu’un qui ait vécu une histoire d’inceste. Ça aurait été impossible pour moi de faire revivre cela à quelqu’un. Par contre, je cherchais une jeune fille qui soit issue d’un milieu social plutôt aisé, qui ait une certaine distinction dans la façon de parler, de se tenir… Du coup, j’ai déposé des annonces, entre la France et la Belgique, dans les écoles de danse classique, les écoles de gym, les centres équestres, les écoles de musique… Et puis est arrivée Zelda, qui jouait du saxophone et qui a vu mon annonce dans son académie de musique. Elle m’a envoyé sa candidature, parmi 5000 autres. Dès que j’ai vu sa photo, je me suis dit : Wow ! Cette petite m’intéresse. Pourtant, elle avait les cheveux complètement fous, des sourcils qui se rejoignaient au milieu, elle portait un sweat à capuche… Elle n’était pas du tout féminine et élégante, comme j’aurais pu la rêver. Mais son visage m’a interpellé. Zelda m’a ensuite envoyé une vidéo extraordinaire, dans laquelle elle m’explique qu’elle est super féministe, qu’elle veut devenir astrophysicienne spécialisée dans la matière noire, qu’elle veut être prix Nobel. Elle a un vocabulaire complètement étonnant, elle utilise des mots que, moi-même, je n’utilise absolument pas dans mon quotidien… Je me suis retrouvée face une petite jeune fille ovni. Bien sûr, c’est elle ! Car Dalva doit être un ovni. Tout de suite, ça a été le coup de foudre !

Pour le rôle de Jayden, l'éducateur référent de Dalva, Emmanuelle Nicot a casté le très singulier Alexis Manenti (César du meilleur espoir pour "Les Misérables" en 2020), qui avait un côté brut qui de dépareillait pas aux côtés des nombreux comédiens non professionnels. ©Caroline Guimbal / Helicotronc / Tripode

Comment l’avez-vous encadrée dans ce rôle très délicat ?

Zelda était suivie régulièrement par un psy si elle avait besoin de parler. Après, pour Zelda, c’est toujours resté un jeu, comme pour les autres enfants du film. On leur avait bien sûr expliqué l’inceste, ils comprenaient exactement ce dont il s’agissait, mais ils ne l’avaient pas vécu. Je pense qu’ils ne mettaient pas forcément d’images concrètes là-dessus. Du coup, il y a toujours eu une super bonne humeur, une super ambiance avec les enfants.

Comment avez-vous préparé le rôle avec Zelda ?

Il y a eu énormément de travail en amont. Zelda était une petite jeune fille pas spécialement féminine, un peu voûtée, qui regardait beaucoup par terre. Il y a eu tout un travail au niveau du corps à faire pour qu’elle marche, se tienne, danse comme Dalva. Pour cela, on a travaillé pendant trois mois avant le film avec une coach, une ancienne danseuse. Et j’ai aussi beaucoup bossé avec Zelda sur le rôle. Zelda est une petite ado très cérébrale, pas du tout viscérale. C’était très particulier pour moi. J’ai l’habitude de diriger des gens qui ne sont pas du tout acteurs. D’habitude, ils sont connectés aux émotions, au terreau de l’intime. Je me confie à mes acteurs ; ils se confient à moi. Et puis on joue sur tout ça. Avec Zelda, ce n’était pas possible. Elle était tellement cérébrale qu’elle était assez coupée de ses émotions. Il a fallu trouver la clé. Je lui ai énormément parlé de Dalva. Heureusement que j’ai passé quatre ans et demi à écrire mon film et que je connaissais mon personnage par cœur ! J’ai pu tout lui dire d’elle…

Quatre prix à Cannes pour “Dalva”

Présenté à la Semaine de la critique à Cannes en mai 2022, Dalva a fait forte impression sur la Croisette, empochant pas moins de quatre prix. Le premier long métrage de la Française Emmanuelle Nicot a à la fois été plébiscité par les journalistes, par les professionnels et par le public. Dalva a en effet remporté le Prix Fipresci de la presse internationale du meilleur premier film en section parallèle, le prix de révélation de la Fondation Louis Roederer (attribué à sa jeune comédienne Zelda Samson), le Grand Rai d’or des cheminots de la SNCF — “C’est un des plus beaux prix que je pouvais recevoir”, sourit Emmanuelle Nicot — et le prix du public.

“Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux en termes de visibilité pour un premier film”, se réjouit la cinéaste française née à Sedan en 1980 et installée en Belgique depuis plus de 15 ans, où elle a fait ses études à l’IAD. En 2016, son court métrage À l’arraché — qui parlait déjà de deux ados dans un foyer d’accueil — avait été très remarqué. Présenté dans une soixantaine de festivals à travers le monde, il avait remporté 17 prix.

Coproduit par Tripode Productions en France et Helicotronc en Belgique, Dalva est “un film qui a été autant financé en Belgique qu’en France, qui a été tourné autant en Belgique qu’en France”, explique la cinéaste. “Mon cœur est en Belgique, mes amis sont ici. J’ai construit ma vie, ma famille ici. Je me sens Belge d’adoption. Et j’en suis très fière. J’aime bien quand on m’appelle 'la Belge Emmanuelle Nicot'… En tout cas, je dis septante, pas soixante-dix”, rigole la réalisatrice.