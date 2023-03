“John Wick 4” : Keanu Reeves contre l’oligarchie criminelle

Dix ans plus tard, la saga est devenue un véritable phénomène de société, avec des jeux vidéo, des comics, une série dérivée (The Continental, prévue cette année sur Prime Video), un spin-off (Ballerina avec Ana de Armas, prévu cette année également) et, bien sûr, des suites : John Wick 2 en 2017, John Wick Parabellum en 2019 et ce Chapitre 4, qui sort au cinéma ce mercredi 22 mars.

Dans ce quatrième volet, John Wick est plus que jamais en froid avec la Haute Table, cette société secrète criminelle bien décidée à se débarrasser du monstre qu’elle a elle-même créé. Alors que l’hôtel Continental de New York est détruit et que son directeur Winston (Ian McShane) est excommunié, Wick tente de chercher de l’aide à Osaka, auprès d’un ancien ami. Mais les troupes du Marquis (Bill Skarsgård), désormais à la tête de l’organisation internationale, débarquent en meute…

Dans ce quatrième épisode, John Wick (Keanu Reeves) peut compter sur le soutien de Bowery King (Laurence Fishburne) et de Winston (Ian McShane). ©© 2021 Lionsgate

La revanche du genre

Film après film, la saga John Wick n’a cessé de prendre de l’ampleur, tant en termes de budget — on avoisine désormais les 100 millions de dollars — que de longueur. John Wick : Chapitre 4 dure en effet près de trois heures ! De quoi ravir les fans de cinéma d’action, qui en auront à nouveau plein les mirettes ! Car si Keanu Reeves est toujours aussi minimaliste, voire impassible, quand il s’agit de s’adresser à quelqu’un à l’écran, l’acteur est, à 58 ans, toujours aussi virevoltant dans les impressionnantes scènes de baston.

John Wick 4 est en effet toujours réalisé par Chad Stahelski, ancien cascadeur (qui fut notamment la doublure de Brandon Lee sur The Crow) et coordinateur de cascades sur les trois premiers Matrix, sur lesquels il s’est lié d’amitié avec Keanu Reeves. Et avec qui il partage une passion pour les arts martiaux. Selon son degré de sensibilité à la violence, on adorera, on détestera ou l’on sombrera dans l’ennui. La première grande scène à Osaka dure ainsi trois quarts d’heure, durant lesquels il est impossible de compter le nombre des personnes tuées par John Wick. Certains s’y sont essayés : avant ce quatrième film, le compteur afficherait 306 victimes !

Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski au Trocadero à Paris, lors du tournage de "John Wick 4". ©© 2022 Lionsgate

Un tueur rebelle anti-système

Comment un tel personnage au comportement aussi amoral et aux motivations de départ si minces — toute l’histoire débute en 2014 quand un méchant Russe vole la voiture de John et tue son petit chien, souvenir laissé par Helen, sa femme bien-aimée, morte d’un cancer… — a-t-il pu devenir aussi populaire ? Au-delà des incroyables cascades réalisées par une équipe de passionnés, John Wick propose en effet un sous-texte politique en phase avec notre époque.

L’univers de John Wick ressemble étrangement au nôtre, si ce n’est qu’on n’y trouve aucune mention de gouvernements organisés, aucune intervention de la police pour mettre fin aux fusillades dans une boîte de nuit de Berlin ou les rues de Paris… Ce monde semble entièrement aux mains d’une oligarchie mafieuse internationale, à la tête des plus beaux hôtels, disposant à sa guise des plus grands monuments historiques (musées, châteaux…). Se nommant elle-même le “management”, elle a littéralement fait du costume-cravate (en Kevlar) son armure. Infusée de religion et de mysticisme, cette Haute Table impose ses lois et son économie à tous, instituant le véritable contrat social de cet univers parallèle (le thème d’une vidéo passionnante du jeune YouTubeur français Bolchegeek). Sauf quand, croulant de toutes parts, le système en vient à créer ses propres ennemis…

Comme dans "Matrix", Keanu Reeves rend hommage dans la saga "John Wick" au cinéma hong-kongais et aux arts martiaux. ©© 2021 Lionsgate

John Wick Chapitre 4 Film d’action De Chad Stahelski Scénario Michael Finch et Shay Hatten Photographie Dan Laustsen Musique Tyler Bates Montage Nathan Orloff Avec Keanu Reeves, Ian McShane, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne… Durée 2h49