“Sage Homme” : un homme dans un monde de femmes

En attendant, cachant la nature réelle de ses études à sa famille, Léo débute, sans aucune motivation, son internat au CHU. Et l’idée de porter une blouse rose sous les ordres de Nathalie (Karin Viard), sage-femme depuis 25 ans dans le service, ne l’enchante guère… Pas plus que d’être le seul homme au milieu de toutes ces femmes. On a beau préciser, lors de son premier cours, qu’on peut dire “la” ou “le” sage-femme (le second terme se rapportant à celle qui accouche), Léo ne se sent en effet pas à sa place…

Découvert en jeune JoeyStarr dans la série "Le Monde de demain", Melvin Boomer trouve un rôle beaucoup plus sensible aux côtés de Karin Viard dans "Sage Homme". ©Warner

Au-delà des stéréotypes de genre

Autrice de deux longs métrages avec Mélanie Laurent (Jusqu’à toi en 2009 et Et soudain, tout le monde me manque en 2011), Jennifer Devoldère avait, depuis, disparu des radars. Coscénariste récemment du très naïf Zodi et Téhu d’Éric Barbier, la cinéaste revient à la réalisation avec une comédie dramatique qui se joue habilement des stéréotypes de genre, en plongeant un jeune homme dans le monde quasi exclusivement féminin de la maïeutique, l’art de faire accoucher les femmes.

Malgré quelques facilités de scénario — notamment le fait de placer le héros dans le cadre d’une famille noire de banlieue, où les stéréotypes de genre seraient supposément plus ancrés — et un usage abusif de la musique, Sage Homme est un joli film. Portée par de bons comédiens — Karin Viard, le jeune Melvin Boomer (déjà excellent en jeune JoeyStarr dans la série d’Arte Le Monde de demain, mais aussi Steve Tientcheu (Les Misérables) —, la comédie dramatique fonctionne aussi grâce à la qualité du regard de Jennifer Devoldère. Visiblement bien documentée, la cinéaste nous fait en effet vivre le quotidien d’une maternité auprès de celles et ceux qui aident les femmes à mettre au monde leur enfant. Tout en montrant combien, si l’on est ouvert et à l’écoute, il est simple et bienvenu de passer outre ses a priori et ses stéréotypes…

Au départ, l'idée de mettre une blouse rose n'enchante pas, mais alors pas du tout, Léopold (Melvin Boomer)... ©Warner

Sage Homme Comédie dramatique De Jennifer Devoldère Scénario Jennifer Devoldère et Cécile Sellam Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Tracy Gotoas, Steve Tientcheu… Durée 1h45.