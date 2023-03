Le Festival Millenium souffle ses 15 bougies

Directrice artistique du festival, Zlatina Rousseva a voulu que cette 15e édition fasse “honneur aux héros du quotidien”, avec la volonté de “placer l’humain au centre des débats”.

L'activiste de la défense de la cause animale thaïlandaise Lek Chailert sera présente en ouverture du 15e Festival Millenium de Bruxelles, le 26 mars à Bozar, pour présenter le documentaire qui lui est consacré: "Elephant Mother". ©Millenium

Des invités de marque

Pour célébrer son anniversaire, Millenium recevra du beau monde. Ce dimanche 26 mars à Bozar, le festival sera ainsi inauguré en présence de la Thaïlandaise Lek Chailert, l’héroïne du documentaire d’ouverture Elephant Mother, qui dresse le portrait de cette activiste de la cause animale.

Le jury de la Compétition internationale est par ailleurs présidé cette année par Ai Weiwei. À l’issue de la masterclass qu’il donnera le 27 mars à Bozar, l’artiste dissident chinois présentera son nouveau film Rohingya. Comme dans Human Flow en 2017, il y revient sur la crise des migrants. Et ce en posant ses caméras dans le plus grand camp de réfugiés au monde, situé au Pakistan et qui accueille les Rohingyas persécutés par le régime birman.

Le 27 mars à 19h30 à Bozar, l'artiste chinois Ai Weiwein (président du jury international du Festival Millenium 2023) donnera une masterclass, suivie de la projection de son nouveau film "Rohingya". ©Millenium

Parmi les 12 films que le jury (composé notamment du producteur d’Apocalypse Now Paul Rassam et de l’acteur flamand Wim Willaert) aura à départager, on trouve Ithaka – A Fight to Free Julian Assange de Ben Lawrence, qui retrace le combat du père du célèbre lanceur d’alerte australien et de sa femme Stella Assange (qui sera présente à Bruxelles) pour tenter de faire libérer le fondateur de Wikileaks.

Également présents à Bruxelles, les Ukrainiens Elwira Niewiera et Piotr Rosolowsk viendront présenter The Hamlet’s Syndrom, dans lequel ils ont suivi le quotidien de cinq jeunes Ukrainiens, avant l’invasion russe de 2022. Tandis que, dans Bobi Wine, The People’s President, Christopher Sharp et Moses Bwayo reviennent sur le destin du célèbre musicien et opposant ougandais.

Le 31 mars à 19h, au cinéma Vendôme, Stella Assange viendra présenter "Ithaka", documentaire consacré à son mari Julian Assange. ©Millenium

Regards sur la crise Covid

Dix films concourront par ailleurs en Compétition belge. Parmi ceux-ci, deux documentaires auscultent le quotidien de l’hôpital durant la crise du Covid. Auteur d’un premier film de fiction remarqué, La Ruche (qui a permis à la jeune Sophie Breyer de décrocher le Magritte du meilleur espoir début mars), Christophe Hermans revient pour la troisième fois sur le sujet dans Des corps en des Batailles, après En attendant la seconde vague et La Deuxième vague. Tandis que dans Le Souffle court, un collectif de 12 cinéastes a filmé le travail du personnel soignant au bout du rouleau pendant la crise.

Dans un autre style, Pola Rapaport a, elle, enregistré, dans Marieke : Addicted to Life, le quotidien de la championne paralympique flamande Marieke Vervoort…

Au total, le Festival permettra de découvrir en avant-première, dans cinq lieux bruxellois, une soixantaine de documentaires venus du monde entier.

Le 3 avril à 19h, dans le cadre du 15e Festival documentaire Millenium, Christophe Hermans présentera, aux Galeries à Bruxelles, son nouveau film "Des corps et des batailles", consacré à la gestion hospitalière de la crise Covid en 2021. ©Dérives