”Une comédie romantique” : Une romance parisienne carte postale avec Alex Lutz et Golshifteh Farahani

On ne s’étonne pas qu’Une comédie romantique soit resté inédit en salles en Belgique. Thibault Segouin livre en effet un premier film franco-français. Et plus encore bobo parisien… Son chassé-croisé amoureux se déroule ainsi dans un Montmartre de carte postale, lieu totalement idéalisé où s’ébattent ses deux amoureux, campés par Alex Lutz et Golshifteh Farahani. Les deux comédiens forment un couple inattendu et complice, seule vraie réussite du film.