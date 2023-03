Bruxelles voit la vie en courts

Comme chaque année, le BSFF proposera un large panorama de la production internationale de courts métrages, avec quelque 295 films au menu, répartis en 56 programmes différents et 90 séances d1h30. Parmi ceux-ci, 121 concourront dans les trois Compétitions : internationale, nationale et Next Generation (les films d’écoles belges et étrangères).

Comme chaque année, le BSFF plantera son chapiteau sur la place Sainte-Croix à Flagey, du 26 avril au 6 mai 2023. ©BSFF

37 films belges en compétition

Parmi les 52 films en course en Compétition internationale – qui seront départagés par un jury où l’on retrouve notamment la comédienne française Lucie Zhang (magnifique dans Les Olympiades de Jacques Audiard), mais aussi le chanteur de Grils in Hawaii, Antoine Wielemans) –, on retrouve par exemple Nest de l’Islandais Hlynur Pálmason (dont le fabuleux Godland est toujours en salles) ou Se dit d’un cerf qui quitte son bois de la Belge Salomé Crickx.

Ce dernier est également lice en Compétition nationale, où concourront 37 films, jugés par un jury composé notamment de Pedro Toro (directeur artistique du festival espagnol ALCINE) et de l’autrice Myriam Leroy. À découvrir, par exemple Arbres de Jean-Benoît Ugueux ou Fiction dansée de Michèle-Anne De Mey.

"Nest", court métrage de l'Islandais Hlynur Pálmason, auteur de "Godland", toujours en salles. ©BSFF

Un focus sur la Suède

Du côté des nombreuses sections thématiques, signalons quelques programmes alléchants, consacrés aux réalisatrices iraniennes, aux cinéastes de demain, aux comédies coréennes ou à des moyens métrages produits par Arte. Mais aussi un focus sur la Suèdes, entre comédies, tranches de vie et regards féminin. Avec, en autres, Scène 6882 de ma vie, réalisé en 2005 par un certain Ruben Östlund (double Palme d’or pour The Square et Sans filtre).

Le Festival consacrera par ailleurs une partie de sa programmation à la production flamande, avec des cartes blanches du VAF et du site Kortfilm.be. Sans oublier deux grands classiques du BSFF : les “Courts mais trash” et la Nuit du court.

En 2005, le Suédois Ruben Östlund (futur lauréat de deux Palmes d'or, pour "The Square" et "Sans filtre") réalisait le court métrage "Scène 6882 de ma vie". ©BSFF

Comme chaque année, les cinéphiles pourront revoir la sélection des Oscars 2023 – on rappelle que le gagnant du grand prix du BSFF est automatiquement présélectionné aux Oscars —, dont le gagnant dans la catégorie court métrage de fiction : An Irish Goodbye, des Irlandais Tom Berkeley et Ross White.

Enfin, comme neuf autres festivals de courts métrages européens, le BSFF participe au 5e European Short Film Audience Award. Il proposera ainsi la sélection des 9 courts métrages en course pour décrocher le prix cette année. Où l’on retrouve, côté belge, l’excellent Ma gueule de Grégory Carnoli et Thibaut Wohlahrt qui, il y a quelques semaines, a décroché le Magritte du meilleur court métrage.

Il y a quelques semaines, les Irlandais Tom Berkeley et Ross White décrochaient l'Oscar du meilleur court métrage pour "An Irish Goodbye". ©BSFF