Kirill Serebrennikov : “Cette guerre, c’est la guerre du XXe siècle contre le XXIe siècle”

Il s’agit sans doute là d’un mauvais procès fait à Serebrennikov. Depuis des années, celui-ci est justement l’une des figures de la dissidence russe, n’ayant jamais hésité à critiquer le régime de Vladimir Poutine. Ce qui lui a d’ailleurs valu des ennuis. Assigné à résidence à partir de 2018, puis condamné à de la prison avec sursis en 2020, pour une obscure affaire de détournement de fonds public dans la gestion de sa troupe de théâtre, Serebrennikov a finalement fui la Russie pour trouver refuge à Berlin.

Au Conservatoire de Moscou, Antonina (Aliona Mikhaïlova) écoute en cachette la leçon de Tchaïkovski (Odin Lund Biron), son futur mari... ©Imagine

Tout recommencer à zéro

Il y a un an, Serebrennikov espérait encore pouvoir rentrer un jour en Russie, auprès de son vieux père de 90 ans. Ainsi, ne s’attaquait-il pas frontalement au Kremlin. “Je ne dirai rien de nos dirigeants. Pour moi, le théâtre, l’art, le cinéma et la musique sont beaucoup plus importants que leur putain de politique ! Ma position n’a jamais changé. Mais ce qui nous rend vraiment tristes, mes amis et moi, c’est la guerre. Car c’est bien une guerre, pas une putain d’“opération”. Cette guerre, c’est la guerre du XXe siècle contre le XXIe siècle… ”

Aux yeux de ses détracteurs, cette condamnation assez généraliste de la Guerre en Ukraine, ainsi que le fait qu’il ait pu opportunément quitter la Russie au moment du déclenchement de la guerre, font de Serebrennikov un dissident controversé. Celui-ci louvoie en tout cas quand on lui demande d’évoquer la situation politique en Russie. “Je déteste la politique. On écrit des textes, on construit des théâtres, on crée de l’art, on tourne des films, on compose de la musique… On essaye de montrer qu’on a beaucoup en commun les uns avec les autres, beaucoup plus qu’auparavant. On essaie de dire que la Russie fait partie de l’Europe. Et puis soudain, un putain d’idiot a appuyé sur un bouton et tout est à recommencer à zéro ! Tout a été détruit en une seconde…”, se désole Serebrennikov, en taclant Vladimir Poutine.

Le metteur en scène ne cache en tout cas pas sa peur des autorités russes. “La peur bouffe votre âme, comme le dit le film de Fassbinder (Angst essen Seele auf, sorti sous le titre français Tous les autres s’appellent Ali, NdlR). Il vaut mieux ne pas ressentir la peur. Ici, je ressens une sorte de liberté artistique ; j’aime les théâtres avec lesquels je travaille. Beaucoup d’artistes russes viennent maintenant en Europe, parce qu’ils n’ont pas d’avenir dans leur patrie…”, constate le metteur en scène en exil.

Odin Lund Biron et Alyona Mikhailova prennent la pose pour la photo de mariage de Tchaïkovski et de sa jeune épouse. ©Hype Film - Kinoprime - Charades Productions - Logical Pictures - Bord Cadre - Arte France Cinéma

Un film interdit en Russie

“Le plus douloureux pour moi, bien sûr, c’est que mon film ne pourra pas être projeté en Russie. Mais on vit au XXIe siècle, tout est transparent. Ils ne pourront pas cacher ce film aux gens… Ce qui est dommage, c’est qu’ici, on peut montrer le film sur grand écran. Les Russes, eux, devront le voir sur leur téléphone ou leur ordinateur. Ce qui est inacceptable pour moi, parce que je veux qu’ils voient ce film dans les meilleures conditions…”, regrette le cinéaste.

Si le film est interdit en Russie, c’est à la fois à cause de la situation personnelle de Serebrennikov, mais aussi de la fameuse loi interdisant la “propagande homosexuelle”. “Personne ne sait ce que cela signifie. Ils ont rapproché homosexualité et pédophilie. Beaucoup de gens se retrouvent hors-la-loi ou se pensent anormaux, car marginalisés”, estime Serebrennikov. Gay revendiqué, celui-ci condamne cette volonté du gouvernement russe “d’établir sa normalité”.

Dans La Femme de Tchaïkovski, le cinéaste choisit justement d’aborder un aspect méconnu de la vie du grand compositeur russe, le fait qu’il aimait visiblement plus les hommes que sa jeune épouse Antonina Milioukova. “Comment vous savez qu’il était gay ?, conteste pourtant Serebrennikov. Pour moi, homosexualité n’est pas le bon terme. Tchaïkovski était une personne très complexe. Disons que ses préférences sexuelles étaient totalement déplacées au regard des lois de la société du XIXe siècle et sont tout à fait inacceptables aux yeux de l’hypocrisie qui règne aujourd’hui en Russie. Mais Tchaïkovski est d’abord un artiste, qui ne songeait qu’à composer de la musique et qui détestait tout ce qui pouvait l’en empêcher ou gâcher son désir pour la musique…”

<p>Le réalisateur russe Kirill Serebrennikov au Festival de Cannes, le 19 mai 2022</p> ©AFP

Le Tchaïkovski’s Universe

Si Tchaïkovski intéresse Serebrennikov, c’est aussi que le cinéaste peut se projeter dans cette figure historique. “C’est une sorte de Russe européen. Pourquoi, nous les Russes, aimons-nous Tchaïkovski ? Que représente-t-il ? Pour les Russes d’aujourd’hui, c’est un monument, assis dans son fauteuil à côté du Conservatoire, regardant au loin, le visage traversé par un souffle spirituel, sa propre musique… Les Russes sont fiers de ce génie, de sa portée internationale, mais ils n’ont absolument aucune idée de ce qui s’est passé dans sa vie…”, réfléchit le réalisateur.

Comme le titre de son film l’indique, Serebrennikov choisit d’aborder ici la figure de Tchaïkovski à travers les yeux de sa femme. Ce qui ne l’empêche pas de toujours songer à son grand biopic du compositeur russe. “J’appelle ça le Tchaïkovski’s Universe, comme on a le Marvel Universe ou DC Universe… Il y a plein de personnages qui pourraient faire un bon film. On a commencé par Antonina, puis on fera peut-être un film sur le frère de Tchaïkovski, sur son serviteur, son ami… Il y a beaucoup d’histoires à raconter”, estime le cinéaste.

Et c’est justement parce qu’il a choisi de nous raconter l’histoire de ce couple du point de vue d’Antonina que le réalisateur n’a pas utilisé la musique de Tchaïkovski dans sa bande originale – sinon un extrait de Francesca da Rimini pour la scène de concert. “La musique est signée Daniil Orlov, un type très talentueux qui a composé une partition basée sur les mélodies et les motifs des romances de Tchaïkovski. Cette femme n’avait certainement pas de musique de Tchaïkovski dans la tête. C’était vraiment très intéressant de créer une musique qui aurait pu être connectée à sa conscience… ”, explique Serebrennikov.

Lequel termine actuellement la postproduction de son premier film anglophone, Limonov : The Ballad of Eddie, d’après le roman d’Emmanuel Carrère, avec Ben Wishaw dans le rôle de cette autre figure controversée de la dissidence russe. Un film que l’on retrouvera peut-être d’ici quelques semaines sur la Croisette. Tandis que le Russe s’attaquera ensuite à The Disappearance of Josef Mengele, avec August Diehl dans le rôle du tristement célèbre médecin nazi.

Côté théâtre, après avoir fait l’ouverture l’année dernière du Festival d’Avignon dans la Cour des Papes avec Le Moine noir, Serebrennikov va monter, pour la saison 2023-2024 de l’Opéra de Paris, le Lohengrin de Wagner.