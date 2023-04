“Normale” : l’imagination pour survivre aux difficultés de la vie

Depuis la mort de sa mère dans un accident de moto, cette jeune fille de 15 ans vit seule avec son père William (Benoît Poelvoorde) dans un petit pavillon. Timide, Lucie n’en est pas moins dotée d’une imagination débordante, qui lui permet d’échapper à son quotidien pas toujours rose. Au collège, elle n’est pas la plus populaire et songe en secret au bel Étienne (Joseph Rozé), dont les regards se tournent plutôt vers la pimbêche de la classe. Pour gagner quelques euros, elle travaille dans une sandwicherie, où elle rêve d’être découverte par un grand réalisateur américain. Quand elle rentre à la maison, aux allures de taudis, elle doit s’occuper de son père, de plus en plus handicapé par la sclérose en plaques. Et pour couronner le tout, dans quelques jours, une assistante sociale doit même débarquer chez eux pour évaluer la situation et éventuellement faire placer Lucie dans un foyer…

À 15 ans, Lucie (Justine Lacroix) se lance dans l'écriture de son autobiographie fantasmée. ©Fanny de Gouville

Adolescence en crise

Découvert avec l’inclassable série de capsules Le Bidule à la grande époque Canal +, Olivier Babinet continue, après l’ovni Poissonsexe en 2020, de cultiver sa singularité avec son nouveau film, cette fois adapté de la pièce Le Monstre du couloir (Monster in the Hall) du dramaturge écossais David Greig.

Entre fantasmes et réalité, Normale dresse le portrait d’une adolescente rêveuse qui n’a que son imagination pour embellir son quotidien douloureux. C’est sur cette tension qu’Olivier Babinet construit tout son film, à la frontière de plusieurs genres, tantôt réaliste, tantôt flirtant avec le film de lycée à l’américaine, voire avec le fantastique. De quoi donner à Normale un aspect de conte, qui colle parfaitement à la thématique du film, qui explore la psyché d’une adolescente. L’âge où l’on commence à sérieusement se poser la question de qui l’on est, de la normalité et de la différence. Et c’est justement en acceptant sa singularité que Lucie va réussir à trouver sa voie…

La jeune Justine Lacroix (que l’on avait découverte aux côtés de Bouli Lanners dans C’est ça l’amour en 2019) tient parfaitement tête à Poelvoorde, dans un rôle plus grave que drôle, où le comédien se montre de nouveau très fragile. Tous deux forment un duo inattendu et attachant, qui apporte une grande partie de son charme à cette comédie décalée.

Justine Lacroix et Benoît Poelvoorde forment le duo attachant au centre de "Normale" d'Olivier Babinet. ©O'Brother

Normale Comédie dramatique De Olivier Babinet Scénario Olivier Babinet, Juliette Sales et Fabien Suarez (d’après la pièce Le Monstre du couloir de David Greig) Photographie Jean-François Hensgens Musique Jean-Benoît Dunckel Montage Yorgos Lamprinos Avec Justine Lacroix, Benoît Poelvoorde, Joseph Rozé, Steve Tientcheu… Durée 1h27