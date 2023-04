Benoît Poelvoorde: “On est malheureusement dans une époque où, au moindre mot, t’es biffé”

À lire aussi

Ce n’est pas la première fois que Poelvoorde incarne un père, alors que lui-même n’a pas d’enfants, mais son attrait pour ce projet est plus terre à terre. “J’avais déjà joué des pères… C’est un peu logique, vu mon âge, commente-t-il. Ce qui m’a attiré dans ce film, c’est que j’ai d’abord rencontré Olivier, Babinouche, avant de lire son scénario. Ce qui est toujours imprudent, parce que si la personne s’avère très sympathique, ça devient presque facultatif, chez moi, de lire le scénario… Hélas, je l’ai trouvé très sympathique. Je trouvais qu’il y avait chez lui quelque chose de très gentil, de très enthousiaste, une façon de parler du cinéma que je trouvais assez singulière… J’ai accepté ce film parce que je me suis dit que c’était un drôle de personnage ! Il m’a fait penser à Benoît Mariage, avec qui j’ai fait trois films, parce qu’il a une sorte de bonté, de générosité, de gentillesse, qui me paraissaient assez étranges dans ce milieu. Après, j’ai lu le scénario, que j’ai trouvé assez bien foutu. J’étais curieux de voir comment il allait glisser ce qu’il est dans ce scénario. Et je n’ai pas été déçu, parce que j’ai vu le film – ce qui est assez rare pour moi – et je trouve que le film lui ressemble… ”

guillement Si la personne s'avère très sympathique, ça devient presque facultatif, chez moi, de lire le scénario…

Un film “mélancomique”

Dans Normale, de façon assez troublante, Poelvoorde campe à nouveau un personnage fragile, comme c’était le cas dans Trois cœurs de Benoît Jacquot en 2014 ou, plus récemment, dans Comment je suis devenu un super-héros de Douglas Attal. “On a tendance à me fatiguer, c’est vrai, sourit l’acteur. Mais je ne le vois pas comme ça. J’avais très peur qu’Olivier tombe dans l’écueil d’un film de barakis – ils n’ont pas l’équivalent en France… Dans un film où on rigole parce que je suis quand même pas au top de l’élégance, en dehors des nombreux handicaps dus à ma maladie. Par contre, l’idée d’un type qui vit quasi dans une forteresse, ce côté seul contre le monde me plaisaient beaucoup, bien plus que de me dire que j’allais jouer le malade. Par exemple, regarder un film d’horreur gore avec sa fille en bouffant de la pizza, c’est vraiment ça : on est seuls contre le monde, mais on les emmerde. Les gens n’ont pas à nous juger ! Ils sont heureux malgré leurs difficultés… ”

C’est cette tonalité “mélancomique”, comme la qualifie Olivier Babinet (auteur du déjà très singulier Poissonsexe en 2020), qui a beaucoup parlé à Poelvoorde. “La mélancolie, c’est le service minimum. Ne pas avoir de mélancolie, ça frôle la bêtise, juge l’acteur. Si tu regardes mon personnage, il est sans colère, sans a priori. Il n’en veut pas à la terre entière d’être malheureux ou même de ne pas être en mesure de rendre sa fille heureuse. Il souffre d’être un peu à sa charge… Et ça, je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à Babinouche. Et, en général, on me donne souvent des personnages avec un fond un peu noir. Lui ne l’est pas du tout. ”

"Normale" d'Olivier Babinet, avec Justine Lacroix et Benoît Poelvoorde. ©Fanny de Gouville

Un acteur premier degré

Benoît Poelvoorde n’est pas du genre à travailler ses rôles en profondeur ou à pratiquer une forme de jeu thérapeutique. “Moi, je suis assez premier degré. C’est pas moi qui vais préparer un rôle… En revanche, si tu me demandes de l’interpréter, comme je suis premier degré, je n’aurai aucun mal à me mettre à la place de la personne, pour peu que la séquence soit bien écrite. Le travers de cette manière d’aborder les choses, c’est que je ne prépare pas. Si je préparais, j’aurais l’impression d’être dans un degré de lecture qui demande un exercice ou une réflexion. Je ne réfléchis pas à ces trucs-là… Par exemple, j’ai perdu mon père. J’ai joué ça plein de fois, mais je n’y ai jamais pensé. Je n’ai pas d’enfants, mais ça n’a jamais éveillé quoique ce soit en moi. J’ai tendance à plutôt relativiser ce genre de choses, comme les mises en danger et tous ces trucs-là…”, tranche le comédien

guillement Je suis un acteur assez assez premier degré…

On connaît la réputation de boute-en-train de Benoît Poelvoorde, parfois excessif sur les tournages. Babinet raconte que, sur le plateau de Normale, le Namurois déconnait beaucoup entre les prises, chantait des chansons salaces avec la jeune actrice Justine Lacroix… “C’est peut-être ma manière de me concentrer, de ne pas prendre ça trop au sérieux, commente-t-il. Je ne sacralise pas le truc. J’aime bien dire des conneries. Maintenant, je le ferai moins, parce qu’on est malheureusement dans une époque où, au moindre mot, t’es biffé. Je me permettrai moins de blagues qu’avant. Je le sais. On a des référents pour tout maintenant. Et j’ai été référencé après une blague un peu lourde… Ça s’appelle un référent #MeToo et c’est sur un principe assez malheureux, car ça participe de la dénonciation. C’est-à-dire que la personne ne vient pas te voir pour te dire : ‘Je la trouve lourde ta blague.’ Non, c’est plutôt de l’ordre : ‘Il a dit ça et je trouve que c’est déplacé.’ C’est un petit peu moche. Mais ça, c’est très français… Ça n’existe pas encore chez nous…”