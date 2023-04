“Beautiful Disaster” : comédie romantique soi-disant sexy, mais très nulle

Sosie de Reese Witherspoon, Virginia Gardner tourne autour de Dylan Sprouse dans "Beautiful Disaster". ©The Searchers

Comédie sexiste

Roger Kumble s’est fait une spécialité des films sexy à Hollywood. Et ce depuis son premier long métrage, Sexe Intentions, avec Sarah Michelle Gellar et Reese Witherspoon en 1999. Suivront des titres évocateurs comme Allumeuses ! (2002), Just Friends ! (2005) ou le pathétique After : Chapitre 2 en 2020. La recette est toujours un peu la même, celle d’une comédie romantique prétendument épicée pour séduire le public adolescent.

En un quart de siècle, Kumble est passé de Choderlos de Laclos — Sexe Intentions était une vague adaptation contemporaine des Liaisons dangereuses — à Beautiful Disaster, roman à l’eau de rose de Jamie McGuire (traduit en français chez J’ai Lu en début d’année). Si le film se veut vaguement érotique (tout en restant très très sage), il est surtout totalement stupide et continue de charrier les pires clichés sexistes. Par ailleurs, les deux tourtereaux manquent cruellement de charisme. Vue en 2018 dans le reboot de la saga Halloween par David Gordon Green, puis dans le thriller en hauteur Fall/Vertige l’année dernière, Virginia Gardner (sosie de Reese Witherspoon) se contente de jouer les jolies blondes au décolleté avantageux. Tandis que Dylan Sprouse (déjà vu dans After : Chapitre 2) exhibe avec un plaisir évident son torse nu et tatoué.

Face à un tel flot de débilité, c’est avec un soulagement certain qu’on voit apparaître les deux mots magiques : “The End”. “Où est-ce vraiment fini ? ”, interroge le carton suivant. Car, oui, malheureusement, une suite a déjà été tournée : Beautiful Wedding…

Derrière le côté sexy, "Beautiful Disaster" enfile tous les clichés romantico-sexistes... ©The Searchers

Beautiful Disaster Comédie romantico-sexy Scénario et réalisation Roger Kumble (d’après le roman de Jamie McGuire) Avec Virginia Gardner, Dylan Sprouse… Durée 1h45