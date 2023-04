"Je verrai toujours vos visages" : Avec un casting impressionnant, Jeanne Herry signe un film, beau et sobre, sur le pouvoir de la parole

À lire aussi

De son côté, Chloé (Adèle Exarchopoulos) contacte Judith (Élodie Bouchez). Elle demande à entamer une médiation avec son grand frère (Raphaël Quenard), qui a abusé d’elle quand elle était enfant. Celui-ci a purgé sa peine et est revenu s’installer dans la même ville qu’elle. Elle souhaite placer un cadre strict pour qu’ils ne se rencontrent pas au cinéma, à la piscine ou au resto…

Dans "Je verrai toujours vos visages", Jeanne Herry réunit un casting hétéroclite. Avec ici Suliane Brahim, de la Comédie-Française, et Jean-Pierre Darroussin, dans le rôle d'une travailleuse sociale et d'un bénévole chargés de l'encadrement d'un cercle de parole entre agresseurs et victimes. ©Cinéart

”Un sport de combat”

En France, consacrée par une loi de 2014, la Justice restaurative (ou restauratrice) consiste, depuis 2017, “à faire dialoguer victimes et auteurs d’infractions (qu’il s’agisse des parties concernées par la même affaire ou non). Les mesures prises, selon des modalités diverses, visent toutes à rétablir le lien social et à prévenir au mieux la récidive”, selon le ministère français de la Justice.

Au début du film, lors d’une séance de jeux de rôles organisée pour les bénévoles et les travailleurs sociaux, le responsable local du programme (Denis Podalydès) met en garde : “La justice restauratrice est un sport de combat.” En ce sens où misant sur l’écoute, le dialogue, l’absence de jugement, voire le pardon… elle est à l’opposé des valeurs actuelles.

Adèle Exarchopoulos, de nouveau très intense dans le rôle d'une jeune femme souhaitant organiser, avec l'aide d'Elodie Bouchez, une médiation avec son frère, qui a abusé d'elle quand elle était enfant. ©Cinéart

Le pouvoir réparateur de la parole

Ancienne actrice de 44 ans, Jeanne Herry est passée à la réalisation en 2009. Cinq ans plus tard, elle signait son premier long métrage : Elle l’adore, avec Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte. Suivi, en 2018, du remarqué Pupilles, déjà avec Miou-Miou (sa mère), Élodie Bouchez et Gilles Lellouche. Un film qui, déjà, abordait un thème social, celui de l’accouchement sous X et de l’adoption, via la description du quotidien des travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance.

Au vu du sujet, Je verrai toujours vos visages est forcément un film qui se concentre sur la parole et sur l’écoute. Il y a un petit côté En thérapie dans cette façon de simplement mettre en scène des gens qui parlent et d’autres qui écoutent. Pourtant, par son sens du cadrage, sa façon de se concentrer sur les visages, par son casting sans faute — dont Suliane Brahim, une comédienne de la Comédie-Française encore peu vue au cinéma —, Jeanne Herry signe un film, beau et sobre, sur le pouvoir réparateur de la parole. Et sur le pouvoir du collectif, de la société, à venir en aide aux individus.

Dans "Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry, Issane Ba et Dali Benssalah incarnent deux détenus, coupables d'agressions violentes, ayant accepté de participer à une série de réunions avec des victimes du même type d'agressions. ©Cinéart

Je verrai toujours vos visages Drame Scénario et réalisation Jeanne Herry Photographie Nicolas Loir Avec Adèle Exarchopoulos, Suliane Brahim, Leïla Bekhti, Miou-Miou, Dali Benssalah, Gilles Lellouche, Jean-Pierre Darroussin, Fred Testot, Denis Podalydès… Durée 1h58