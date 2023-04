Jeanne Herry : "Et tout d’un coup, un braqueur partage une clope avec une victime"

Jeanne Herry, photographiée au French Film Festival de Los Angeles en septembre 2019. ©AFP or licensors

Qu’est-ce qui vous a attirée dans ce sujet de la justice restaurative ?

Je l’ai découvert par le biais d’un podcast France Culture, tout bêtement, alors que je faisais des recherches plus larges sur le monde judiciaire. Et ça m’a tout de suite beaucoup intéressée. J’y ai vu du cinéma d’abord, dans ce principe de faire discuter des auteurs et des victimes. C'était parfait pour quelqu’un comme moi, qui aime écrire et mettre en scène des scènes d’action psychologiques, où les choses se passent par le verbe, où c’est super dynamique, alors que les gens sont assis sur des chaises. C'était bourré de romanesque, de situations fortes, d’opportunités de développer plein de personnages intéressants et riches. Tout m’a attirée. Et puis, en plus, la citoyenne a trouvé que c’était un truc super chouette à éclairer.

Vous n’avez pas pu participer à ces réunions entre victimes et agresseurs. Comment vous êtes-vous documentée ?

J’ai mené beaucoup d’entretiens. Pendant trois, quatre mois, je me suis documentée auprès de ceux qui mettent en place cette justice en France, mais aussi au Québec, où ils sont beaucoup plus avancés que nous. J’ai accumulé des récits, des témoignages et j’ai essayé de comprendre pourquoi ça réparait, quels étaient les mécanismes humains qui se mettaient en place. Le processus est très protocolisé. Ce n’est pas douze heures, c’est quinze. Ce n’est pas trois, c’est cinq réunions, plus une rencontre-bilan deux mois plus tard. Quel est le rôle des membres de la communauté qui ont l’air de n'être là que pour regarder, pour écouter ? Ce sont eux qui gèrent les pauses, qui font en sorte que de petits liens se créent. Et tout d’un coup, un braqueur partage une clope avec une victime… Ce sont des petites touches comme ça. Tout est assez bien pensé, je trouve. C’était passionnant d’être fidèle à ce protocole, parce qu’en plus, je pouvais m’adosser dessus d’un point de vue scénaristique.

Un des personnages dit que, promouvant l’écoute, le dialogue, cette justice restaurative est à contre-courant des valeurs de la société actuelle…

Il y a une espèce d’hystérisation des débats, une polarisation, une radicalisation, une valorisation des clashs, qui ne me convient pas du tout. Je trouve ça décourageant. Dès qu’on donne son avis, on est disqualifié. Il faut choisir un camp, un clan. Moi, ça fait super longtemps que je trouve que le courage et la puissance sont du côté de la nuance. Mon époque n’est pas très aimable de ce côté-là. Et j’ai la sensation de ne pas être seule à en souffrir. Donc je me dis que, peut-être, les gens pourront trouver une sorte de refuge dans ces dispositifs, dans la philosophie qui irrigue cette justice, comme moi j'y ai trouvé refuge pendant trois ans. Mais c’est vrai que ça va à contre-courant de pas mal de choses.

L'une des rares échappées en dehors du cercle de parole, lors d'une pause clope dans la cour de la prison. ©Cinéart

Ce cercle de parole, réunissant des vieux, des jeunes, des Blancs, des Noirs, des Arabes, peut-il être vu comme une métaphore de la société française ?

Bien sûr. Pour moi, c’était important que, que dans le cercle, on retrouve tous types d’acteurs, de notoriétés, d’origines ethniques, de corpulences, d’âges. Je voulais quelque chose de très mélangé, d’équilibré et d’exhaustif. C’est vrai que c’est un petit peu la société, avec la remise en liens de deux catégories de gens marginalisés. Les uns parce qu’ils sont en prison, parce qu’ils sont hors les murs, hors la société. Et les victimes, qui sont dans leur prison intime, qui, à la suite d’une agression plus ou moins traumatisante, sont souvent revictimisées par la société, par leurs proches, par le manque de patience… Ce sont deux types de marginaux qu’on remet en lien, d’une façon telle que cela restaure les êtres individuellement, mais le lien social aussi.

Ces individus se reconstruisent par le collectif, avec l’aide de la société. C’était important pour vous de montrer cette dynamique ?

Oui. Je trouve ça très beau comment le collectif et l’extérieur peuvent aider à résoudre les problèmes, à apaiser les maux des individus. On a organisé notre société de manière que le collectif puisse, heureusement, amortir les chocs, être dans le soin, participer à l’éducation de nos enfants, soigner, réguler, protéger. Tout ça, ce sont les services publics. Je suis très émue de voir à quel point ceux-ci sont maltraités depuis des années, des écoles aux hôpitaux, en passant par la justice, les flics, etc. Tous sont au bord du burn-out, en désespérance, dans l’incapacité de bien répondre aux missions qui sont les leurs. Je trouve ça d’une très grande tristesse et ça m’inquiète beaucoup. Car je sais que quand ces garde-fous finiront par sauter, la société sera invivable.

Le film met en scène une parole qui reconstruit. C’est a priori peu cinématographique…

Le visage, c’est vraiment le royaume du cinéma, pas celui du théâtre. Je viens du théâtre. Ce n’est pas du tout le même travail en termes de mise en scène. La réalisation, ce sont aussi les voix, mais des voix qui ne sont pas portées, projetées, dont on peut recueillir la moindre fragilité. C’est surtout les visages, les regards… C’est passionnant à filmer un œil qui écoute, des gens concentrés, qui regardent leur partenaire… Ça ne me faisait pas peur. Quand les acteurs ont des choses à jouer, il y a un vrai plaisir. Moi, j’ai l’impression de faire des films d’action! Les vrais films d’action, avec des poursuites et tout ça, ça m’ennuie au bout d’un moment… Mais regarder des acteurs jouer, pour moi, c’est toujours captivant.

Dans "Je verrai toujours vos visages", Jeanne Herry fait tourner sa mère, Miou-Miou, dans le rôle d'une victime de vol à l'arraché, aux côtés de Leïla Bekhti, dans celui d'une caissière ayant été braquée. ©Cinéart

Bio express : Jeanne Herry

Née en 1978, Jeanne Herry est une enfant de la balle. Fille de Miou-Miou et de Julien Clerc, celle-ci a suivi la voie de sa mère, en devenant actrice. Formée à l’École Internationale du Théâtre, elle a ensuite rejoint le Conservatoire de Paris.

Dès son plus jeune âge, on a pu voir Jeanne Herry à l'écran, que ce soit à la télévision (dans Maigret), mais aussi au cinéma. Elle apparaît ainsi à 12 ans aux côtés de sa mère dans Milou en mai de Louis Malle. Tandis que Patrice Chéreau la fait jouer dans Gabrielle, avec Isabelle Huppert et Pascal Greggory en 2005. À la même époque, elle monte à plusieurs reprises sur les planches. Mais, très vite — après J’attends quelqu’un de Jérôme Bonnelli en 2007 —, elle délaisse la comédie pour se tourner vers la réalisation.

En 2009, elle fait tourner sa mère dans son unique court métrage Marcher. Suivront trois longs : Elle l’adore en 2014, Pupille en 2018 — nommé à sept reprises aux César, le film n’en a obtenu aucun — et Je verrai toujours vos visages en 2023.

Entre-temps, Jeanne Herry a également participé à l’excellente série France Télévisions Dix pour cent, à la fois en tant qu’actrice et en tant que réalisatrice de deux épisodes de la saison 2. Tandis qu'à la Comédie-Française, en 2020, elle a mis en scène Forum de Patrick Goujon, Hélène Grémillon et Maël Piriou.

Jeanne Herry est aussi l’autrice d’un roman jeunesse, 80 étés, paru en 2005 chez Gallimard.

Dans "Je verrai toujours vos visages", Adèle Exarchopoulos incarne une victime qui, avec l'aide d'Élodie Bouchez, souhaite engager une médiation avec son frère, qui a abusé d'elle quand elle était enfant. ©Cinéart

Un casting de choix

Fille d’actrice (Miou-Miou), Jeanne Herry aime les comédiens. Dans Je verrai toujours vos visages, elle en a réuni une sacrée brochette, jusque dans le moindre petit rôle. “En fait, il n’y a pas beaucoup de petits rôles, nuance la réalisatrice. C’était intéressant de prendre des gens de toutes notoriétés, des gens de théâtre, des gens de cinéma et de leur donner à peu près une partition équivalente à chacun en termes d’importance. Et c’est là que, tout d’un coup, c’est très vertueux. Birane Ba apporte du chic à Gilles Lellouche, qui lui-même en apporte à Dany Ben Salah… Il y a quelque chose de ce collectif mis au service d’un récit qui raconte le collectif. Je suis la première à dire que le casting est l’atout principal du film. La star du film, c’est vraiment le casting, la troupe.”